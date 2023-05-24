Лондон продолжит помогать Киеву после атаки диверсантов под Белгородом, заявил помощник Сунака

Британия продолжит помогать Украине после вылазки диверсантов в Белгородской области. Об этом заявил представитель премьера Соединённого Королевства Риши Сунака.

"Наша позиция состоит в том, что всё, что Украина делала за последний год, было направлено на защиту её собственной территории. Мы продолжаем помогать им в этой цели", — отметил он в беседе с ТАСС.