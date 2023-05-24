Лондон продолжит помогать Киеву после атаки диверсантов под Белгородом, заявил помощник Сунака
Представитель Сунака: Британия будет помогать Киеву после атаки украинской ДРГ
Британия продолжит помогать Украине после вылазки диверсантов в Белгородской области. Об этом заявил представитель премьера Соединённого Королевства Риши Сунака.
"Наша позиция состоит в том, что всё, что Украина делала за последний год, было направлено на защиту её собственной территории. Мы продолжаем помогать им в этой цели", — отметил он в беседе с ТАСС.
Представитель Сунака добавил, что Британия планирует как можно скорее оказать "боевую авиационную поддержку" Украине. По его словам, на саммите G7 в Хиросиме был достигнут реальный прорыв благодаря поддержке предложения американского лидера Джо Байдена создать коалицию по передаче Киеву истребителей F-16. Собеседник агентства также подчеркнул, что Британия будет частью этого объединения вместе с европейскими союзниками.
Ранее Лайф сообщал, что США с союзниками выразили готовность передать Украине истребители F-16. Сроки поставок пока не известны и будут определены в ближайшие месяцы. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил информацию, отметив, что Запад действительно уже принял решение по этому вопросу. По его словам, осталось лишь уладить вопрос логистики.
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