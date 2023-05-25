Ласицкене выступила с заявлением о её спортивной карьере

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене заявила, что считает завершённой свою международную карьеру. Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту призналась журналистам, что не надеется на допуск наших спортсменов к мировым соревнованиям.

"Я считаю, что моя международная карьера завершена. Всё давно решено, что бы мы ни делали, я думаю, нас там не ждут. Я не питаю никаких надежд", — сказала Ласицкене.

При этом 30-летняя спортсменка отметила, что пока не готова завершать карьеру и "хочет ещё попрыгать". Отметим, что Ласицкене заняла второе место в прыжках в высоту на командном чемпионате России в Сочи.

Ранее сообщалось, что cовет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) принял решение восстановить членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Вместе с тем российские спортсмены всё ещё не смогут принимать участие в соревнованиях из-за ситуации на Украине.