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25 мая, 14:12

Жители Амстердама засыпали цветами российский танк и призвали власти не помогать Киеву

Украинская провокация с российским танком с треском провалилась в Амстердаме

В Амстердаме провалилась попытка устроить провокацию с танком Т-72, якобы российским, подбитым в ходе СВО . Голландцы засыпали его цветами и потребовали, чтобы власти страны прекратили поддерживать эскалацию на Украине, в частности перестали отправлять Киеву западное вооружение.

Как сообщает газета NRC, ранее проукраинские активисты разместили этот же танк напротив посольства России в Берлине. Там народ также засыпал его цветами, отдавая таким образом дань памяти погибшим российским военнослужащим. В Амстердаме же боевая машина будет находиться до 4 июня.

  • В Амстердаме засыпали цветами российский танк. Фото © Twitter / sheikhsimon0077
    В Амстердаме засыпали цветами российский танк. Фото © Twitter / sheikhsimon0077
  • В Амстердаме засыпали цветами российский танк. Фото © Twitter / sheikhsimon0077
    В Амстердаме засыпали цветами российский танк. Фото © Twitter / sheikhsimon0077
  • В Амстердаме засыпали цветами российский танк. Фото © Twitter / sheikhsimon0077
    В Амстердаме засыпали цветами российский танк. Фото © Twitter / sheikhsimon0077

В Амстердаме засыпали цветами российский танк. Фото © Twitter / sheikhsimon0077

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Напомним, в феврале проукраинские активисты установили у Посольства России в Берлине подбитый российский танк Т-72. Однако горожане засыпали технику цветами, а потом и вовсе сорвали с неё флаг Украины. В дипмиссии РФ поблагодарили немцев за такой жест. По словам жительницы немецкой столицы, полиция угрожала ей после возложения цветов.

Обложка ©

Twitter / sheikhsimon0077

Наталья Исакова
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