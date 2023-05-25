Жители Амстердама засыпали цветами российский танк и призвали власти не помогать Киеву
Украинская провокация с российским танком с треском провалилась в Амстердаме
В Амстердаме провалилась попытка устроить провокацию с танком Т-72, якобы российским, подбитым в ходе СВО . Голландцы засыпали его цветами и потребовали, чтобы власти страны прекратили поддерживать эскалацию на Украине, в частности перестали отправлять Киеву западное вооружение.
Как сообщает газета NRC, ранее проукраинские активисты разместили этот же танк напротив посольства России в Берлине. Там народ также засыпал его цветами, отдавая таким образом дань памяти погибшим российским военнослужащим. В Амстердаме же боевая машина будет находиться до 4 июня.
Напомним, в феврале проукраинские активисты установили у Посольства России в Берлине подбитый российский танк Т-72. Однако горожане засыпали технику цветами, а потом и вовсе сорвали с неё флаг Украины. В дипмиссии РФ поблагодарили немцев за такой жест. По словам жительницы немецкой столицы, полиция угрожала ей после возложения цветов.
Twitter / sheikhsimon0077