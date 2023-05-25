Жители Амстердама засыпали цветами российский танк и призвали власти не помогать Киеву

В Амстердаме провалилась попытка устроить провокацию с танком Т-72, якобы российским, подбитым в ходе СВО . Голландцы засыпали его цветами и потребовали, чтобы власти страны прекратили поддерживать эскалацию на Украине, в частности перестали отправлять Киеву западное вооружение.

Как сообщает газета NRC, ранее проукраинские активисты разместили этот же танк напротив посольства России в Берлине. Там народ также засыпал его цветами, отдавая таким образом дань памяти погибшим российским военнослужащим. В Амстердаме же боевая машина будет находиться до 4 июня.





