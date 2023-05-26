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26 мая, 02:33

Сотрудники Трампа подготовились к визиту ФБР и спрятали секретные документы

WP: Помощники Трампа вынесли секретные документы из резиденции за день до визита ФБР

Перед приездом ФБР в поместье Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида) его помощники вынесли оттуда несколько коробок с секретными документами. О таких действиях сотрудников экс-президента США рассказала газета The Washington Post с со ссылкой на источники.

По информации источников, 2 июня помощники Трампа вынесли из Мар-а-Лаго коробки, а 3 июня туда нагрянули один из главных сотрудников контрразведки отдела нацбезопасности Минюста США Джей Братт и агенты ФБР. В этом подозрительном совпадении следствие увидело доказательство воспрепятствования Трампом проведению расследования.

Согласно материалу, при принятии решения о выдвижении обвинения всплывшие детали могут стать важным фактором — подозреваемого могут обвинить либо в блокировке следственных мероприятий, либо в небрежном обращении со сведениями, касающимися нацбезопасности.

По делу о секретных документах Трампа появились новые улики

По делу о секретных документах Трампа появились новые улики

Напомним, летом 2022 года агенты ФБР провели обыск в имении Трампа. Тогда у политика изъяли 11 комплектов секретных документов. Секретные материалы были найдены и у бывшего вице-президента Майка Пенса, который работал с Трампом. В прошлом месяце в его доме в Индиане обнаружили бумаги, которые содержали данные о заграничных рабочих поездках.

Обложка ©

Flickr / Trump White House Archived

Арина Родионова
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