Сотрудники Трампа подготовились к визиту ФБР и спрятали секретные документы

Перед приездом ФБР в поместье Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида) его помощники вынесли оттуда несколько коробок с секретными документами. О таких действиях сотрудников экс-президента США рассказала газета The Washington Post с со ссылкой на источники.

По информации источников, 2 июня помощники Трампа вынесли из Мар-а-Лаго коробки, а 3 июня туда нагрянули один из главных сотрудников контрразведки отдела нацбезопасности Минюста США Джей Братт и агенты ФБР. В этом подозрительном совпадении следствие увидело доказательство воспрепятствования Трампом проведению расследования.