Сотрудники Трампа подготовились к визиту ФБР и спрятали секретные документы
WP: Помощники Трампа вынесли секретные документы из резиденции за день до визита ФБР
Перед приездом ФБР в поместье Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида) его помощники вынесли оттуда несколько коробок с секретными документами. О таких действиях сотрудников экс-президента США рассказала газета The Washington Post с со ссылкой на источники.
По информации источников, 2 июня помощники Трампа вынесли из Мар-а-Лаго коробки, а 3 июня туда нагрянули один из главных сотрудников контрразведки отдела нацбезопасности Минюста США Джей Братт и агенты ФБР. В этом подозрительном совпадении следствие увидело доказательство воспрепятствования Трампом проведению расследования.
Согласно материалу, при принятии решения о выдвижении обвинения всплывшие детали могут стать важным фактором — подозреваемого могут обвинить либо в блокировке следственных мероприятий, либо в небрежном обращении со сведениями, касающимися нацбезопасности.
Напомним, летом 2022 года агенты ФБР провели обыск в имении Трампа. Тогда у политика изъяли 11 комплектов секретных документов. Секретные материалы были найдены и у бывшего вице-президента Майка Пенса, который работал с Трампом. В прошлом месяце в его доме в Индиане обнаружили бумаги, которые содержали данные о заграничных рабочих поездках.
Flickr / Trump White House Archived