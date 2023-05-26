Опубликовано видео с последствиями взрыва дрона в жилом районе Краснодара
Житель Краснодара показал последствия взрыва беспилотника, который прилетел в жилой район города. Видео опубликовал SHOT.
Последствия взрыва дрона в Краснодаре. Видео © Telegram / SHOT
"Вот такой сегодня прилетел к нам дрон, искорёжило мне всю машину", — рассказал автор ролика.
По его мнению, организаторы атаки рассчитывали на удар по вышке сотовой сети, но "не хватило, видать, бензина", поэтому дрон взорвался в другом месте.
Мужчина рассказал, что в результате этого его машина теперь сильно повреждена со всех сторон: помяты капот, крыша, двери, выбиты стёкла. Краснодарец также показал дом, в который врезался дрон. В здании повредило крышу.
Напомним, ранним утром 26 мая жители Краснодара сообщили о взрывах. Они утверждали, что видели в небе объект, похожий на беспилотник, который в итоге рухнул и взорвался. Позже было опубликовано видео с моментом его удара по жилому дому в Краснодаре.
Telegram / SHOT