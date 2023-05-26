Опубликовано видео с последствиями взрыва дрона в жилом районе Краснодара

Житель Краснодара показал последствия взрыва беспилотника, который прилетел в жилой район города. Видео опубликовал SHOT.

Последствия взрыва дрона в Краснодаре. Видео © Telegram / SHOT

"Вот такой сегодня прилетел к нам дрон, искорёжило мне всю машину", — рассказал автор ролика.

По его мнению, организаторы атаки рассчитывали на удар по вышке сотовой сети, но "не хватило, видать, бензина", поэтому дрон взорвался в другом месте.