Регион

Уведомления отключены

26 мая, 09:03

Опубликовано видео с последствиями взрыва дрона в жилом районе Краснодара

Житель Краснодара показал последствия взрыва беспилотника, который прилетел в жилой район города. Видео опубликовал SHOT.

Последствия взрыва дрона в Краснодаре. Видео © Telegram / SHOT

"Вот такой сегодня прилетел к нам дрон, искорёжило мне всю машину", — рассказал автор ролика.

По его мнению, организаторы атаки рассчитывали на удар по вышке сотовой сети, но "не хватило, видать, бензина", поэтому дрон взорвался в другом месте.

Мужчина рассказал, что в результате этого его машина теперь сильно повреждена со всех сторон: помяты капот, крыша, двери, выбиты стёкла. Краснодарец также показал дом, в который врезался дрон. В здании повредило крышу.

Лайф публикует первые кадры с места падения дрона, рухнувшего ночью в Краснодаре

Лайф публикует первые кадры с места падения дрона, рухнувшего ночью в Краснодаре

Напомним, ранним утром 26 мая жители Краснодара сообщили о взрывах. Они утверждали, что видели в небе объект, похожий на беспилотник, который в итоге рухнул и взорвался. Позже было опубликовано видео с моментом его удара по жилому дому в Краснодаре.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Илья Суриков
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров