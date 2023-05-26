Путин поручил подготовить идеи по декриминализации экономических преступлений

Российский лидер Владимир Путин поручил кабмину подготовить идеи по декриминализации ряда экономических преступлений. Выступая на форуме "Деловая Россия", президент отметил, что данный вопрос, в частности, будет обсуждаться на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдёт с 14 по 17 июня.

Глава государства отметил, что такие "резиновые статьи", как мошенничество, безусловно, требуют постоянного внимания к правоприменению и соответствующей реакции. По его словам, недавно этот вопрос он обсуждал с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, когда они говорили о дальнейшей декриминализации в России.