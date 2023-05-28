Российские паралимпийцы хотят вернуться к международным соревнованиям с флагом страны

У российского спорта хорошее будущее, уверен трёхкратный чемпион мира по паравелоспорту Алексей Обыдённов. Мнением он поделился в беседе с газетой "Спорт-Экспресс" .

"Всё у нас будет хорошо, мы будем гордиться нашими спортсменами на крупных соревнованиях", — сказал спортсмен, отметив, что готовится вернуться "на международную арену с флагом, в форме сборной и с гимном России".