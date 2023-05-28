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27 мая, 21:43

Российские паралимпийцы хотят вернуться к международным соревнованиям с флагом страны

Паралимпиец Обыдённов: Готовлюсь вернуться на международную арену с флагом РФ

У российского спорта хорошее будущее, уверен трёхкратный чемпион мира по паравелоспорту Алексей Обыдённов. Мнением он поделился в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".

"Всё у нас будет хорошо, мы будем гордиться нашими спортсменами на крупных соревнованиях", — сказал спортсмен, отметив, что готовится вернуться "на международную арену с флагом, в форме сборной и с гимном России".

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Напомним, в ноябре 2022 года против всех российских паралимпийцев ввели санкции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда заявил, что власти будут делать всё возможное, даже сверх того, для защиты паралимпийцев. В мае 2023 года апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета отменил отстранение российских паралимпийцев.

Обложка ©

VK / Алексей Обыдённов

Лариса Сафронова
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