Российские паралимпийцы хотят вернуться к международным соревнованиям с флагом страны
Паралимпиец Обыдённов: Готовлюсь вернуться на международную арену с флагом РФ
У российского спорта хорошее будущее, уверен трёхкратный чемпион мира по паравелоспорту Алексей Обыдённов. Мнением он поделился в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".
"Всё у нас будет хорошо, мы будем гордиться нашими спортсменами на крупных соревнованиях", — сказал спортсмен, отметив, что готовится вернуться "на международную арену с флагом, в форме сборной и с гимном России".
Напомним, в ноябре 2022 года против всех российских паралимпийцев ввели санкции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда заявил, что власти будут делать всё возможное, даже сверх того, для защиты паралимпийцев. В мае 2023 года апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета отменил отстранение российских паралимпийцев.
VK / Алексей Обыдённов