В приграничных районах Белгородской области учебный год закончится раньше срока
Гладков: Учебный год завершится досрочно в семи районах Белгородской области
В Белгородской области учебный год завершится досрочно во всех приграничных муниципалитетах региона, чтобы обеспечить безопасность школьников. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Принято дополнительное решение, что во всех приграничных муниципальных образованиях, у нас их семь, плюс Белгород, плюс Яковлевский, плюс Новооскольский городские округа завершим учебный год. Кроме, понятно, экзаменов", — пояснил он.
Гладков добавил, что прошедшей ночью в приграничных районах области обстрелы не зафиксированы. Раненые в Шебекине дети получают лечение в больнице, в случае ухудшения состояния их отправят в Москву. Сейчас у пациентов состояние средней тяжести. По словам главврача Белгородской областной детской больницы Ирины Кизиловой, есть травмы головы, минно-взрывные ранения, повреждения ног. С детьми будет работать психолог.
Гладков подчеркнул, что в администрациях Грайворонского и Шебекинского округов стартует дополнительный сбор заявок на детский оздоровительный отдых за пределами региона, чтобы на время перевезти детей подальше от границы. Губернатор отметил, что санатории, детские лагеря в основном уже заняты, но вопрос будет решён.
Накануне сообщалось, что ВСУ обстреляли Шебекинский округ Белгородской области. Под удар попали, в частности, Ледовая арена "Айсберг" и детская футбольная площадка. Лайф публиковал кадры атаки. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об одном погибшем и трёх пострадавших, среди которых двое — дети.
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