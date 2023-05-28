В приграничных районах Белгородской области учебный год закончится раньше срока

В Белгородской области учебный год завершится досрочно во всех приграничных муниципалитетах региона, чтобы обеспечить безопасность школьников. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Принято дополнительное решение, что во всех приграничных муниципальных образованиях, у нас их семь, плюс Белгород, плюс Яковлевский, плюс Новооскольский городские округа завершим учебный год. Кроме, понятно, экзаменов", — пояснил он.

Гладков добавил, что прошедшей ночью в приграничных районах области обстрелы не зафиксированы. Раненые в Шебекине дети получают лечение в больнице, в случае ухудшения состояния их отправят в Москву. Сейчас у пациентов состояние средней тяжести. По словам главврача Белгородской областной детской больницы Ирины Кизиловой, есть травмы головы, минно-взрывные ранения, повреждения ног. С детьми будет работать психолог.