Алиев оценил вероятность вступления Азербайджана в ЕАЭС

Баку не имеет табу в вопросе о сближении с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Каких-то табу в рамках сближения у нас нет. Опять же, всё будет исходить из конкретной ситуации, связанной с мировой экономикой и экономическим положением Азербайджана. Поэтому всё покажет будущее", — сказал Алиев в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".