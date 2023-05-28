Алиев оценил вероятность вступления Азербайджана в ЕАЭС
Алиев заявил, что у Азербайджана нет табу по вопросу сближения с ЕАЭС
Баку не имеет табу в вопросе о сближении с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Каких-то табу в рамках сближения у нас нет. Опять же, всё будет исходить из конкретной ситуации, связанной с мировой экономикой и экономическим положением Азербайджана. Поэтому всё покажет будущее", — сказал Алиев в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".
По словам политика, об интересе страны к ЕАЭС может говорить тот факт, что 25 мая Азербайджан впервые принял участие в саммите союза. Напомним, договор об образовании союза был подписан 29 мая 2014 года и вступил в силу 1 января 2015-го. В объединение входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.
Кстати, во время заседания саммита Алиев устроил перепалку с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Причиной спора стал термин "Зангезурский коридор", который употребил азербайджанский лидер. Тем не менее Алиев считает, что Баку и Ереван подпишут мирный договор уже в ближайшем будущем.
ТАСС / Михаил Метцель