ВСУ обстреляли зернохранилище в Белгородской области

Вооружённые силы Украины обстреляли село Муром Шебекинского округа Белгородской области, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"С дрона атаковано зернохранилище сельхозпредприятия. Пробита крыша. Сотрудников предприятия вывезли на безопасное расстояние", — рассказал он.

Также в селе повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады работают, чтобы максимально оперативно устранить последствия обстрела.