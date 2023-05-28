ВСУ обстреляли зернохранилище в Белгородской области
Гладков: ВСУ обстреляли зернохранилище в селе Муром
Вооружённые силы Украины обстреляли село Муром Шебекинского округа Белгородской области, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"С дрона атаковано зернохранилище сельхозпредприятия. Пробита крыша. Сотрудников предприятия вывезли на безопасное расстояние", — рассказал он.
Также в селе повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады работают, чтобы максимально оперативно устранить последствия обстрела.
Напомним, накануне ВСУ обстреляли Шебекинский округ Белгородской области. Под удар попали в том числе ледовая арена "Айсберг" и детская футбольная площадка. Лайф публиковал кадры атаки. Один человек погиб. Трое пострадали.
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