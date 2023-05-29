Двух москвичей поймали с самодельными дронами, летавшими над военной техникой
SHOT: Три самодельных дрона заметили в небе над военной техникой в Химках
В подмосковных Химках заметили три самодельных беспилотника с камерами, которые кружили над военной техникой. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, тревогу забили жители ЖК "Пятницкие луга", когда увидели дроны на высоте около 300 метров. Они вызвали полицию, прибывшие на место сотрудники стали искать владельцев дронов. Ими оказались москвичи 39 и 47 лет. Они рассказали, что собрали три гаджета из разных деталей, часть из которых напечатали на 3D-принтере, а другие заказали в Интернете.
Мужчины утверждают, что проводили тестовые полёты, чтобы проверить работу дронов и позже послать их нашим бойцам в зону специальной военной операции. Однако на вопрос о том, зачем запускали беспилотники именно над военной техникой, ответа у них не нашлось. В итоге полицейские изъяли аппараты, пульты управления, специальные очки и ноутбуки. Проводится проверка.
Напомним, с 3 мая на территории Московской области введён запрет на полёты беспилотников. Несмотря на это, инциденты с запуском гаджетов не закончились. Например, один заметили на прошлой неделе в районе Красногорска на подлёте к Москве. А ещё один обнаружили на территории Академии водного транспорта на Новоданиловской набережной.
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