Двух москвичей поймали с самодельными дронами, летавшими над военной техникой

В подмосковных Химках заметили три самодельных беспилотника с камерами, которые кружили над военной техникой. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, тревогу забили жители ЖК "Пятницкие луга", когда увидели дроны на высоте около 300 метров. Они вызвали полицию, прибывшие на место сотрудники стали искать владельцев дронов. Ими оказались москвичи 39 и 47 лет. Они рассказали, что собрали три гаджета из разных деталей, часть из которых напечатали на 3D-принтере, а другие заказали в Интернете.