Лавров уличил Запад в готовности поддерживать геноцид

Приверженность Запада "мирному плану" президента Украины Владимира Зеленского говорит о его готовности поддерживать геноцид. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров напомнил, что Зеленский ещё несколько лет назад призвал покинуть Украину тех граждан, которые ощущают себя русскими, а секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявляли о намерении "истреблять всё русское" в случае "возвращения" Крыма.