Регион

Уведомления отключены

29 мая, 11:18

Лавров уличил Запад в готовности поддерживать геноцид

Приверженность Запада "мирному плану" президента Украины Владимира Зеленского говорит о его готовности поддерживать геноцид. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров напомнил, что Зеленский ещё несколько лет назад призвал покинуть Украину тех граждан, которые ощущают себя русскими, а секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявляли о намерении "истреблять всё русское" в случае "возвращения" Крыма.

"Такая позиция Запада и его приверженность исключительно вот этой варварской звериной формуле Зеленского означает, что они готовы поддерживать геноцид, больше мне тут добавить даже нечего", сказал он.

"Список желаний": Медведчук разоблачил мирный план Зеленского

"Список желаний": Медведчук разоблачил мирный план Зеленского

Напомним, ещё в начале года стало известно о "мирном плане" Зеленского из 10 пунктов. Постпред России при ООН Василий Небензя тогда заявил, что ничего общего в этом "плане" с реальной ситуацией нет. А в ЕС, напротив, заявили, что рассматривают только один вариант урегулирования ситуации на Украине — тот, который предложил президент страны Владимир Зеленский.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров