Лавров уличил Запад в готовности поддерживать геноцид
Приверженность Запада "мирному плану" президента Украины Владимира Зеленского говорит о его готовности поддерживать геноцид. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров напомнил, что Зеленский ещё несколько лет назад призвал покинуть Украину тех граждан, которые ощущают себя русскими, а секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявляли о намерении "истреблять всё русское" в случае "возвращения" Крыма.
"Такая позиция Запада и его приверженность исключительно вот этой варварской звериной формуле Зеленского означает, что они готовы поддерживать геноцид, больше мне тут добавить даже нечего", — сказал он.
Напомним, ещё в начале года стало известно о "мирном плане" Зеленского из 10 пунктов. Постпред России при ООН Василий Небензя тогда заявил, что ничего общего в этом "плане" с реальной ситуацией нет. А в ЕС, напротив, заявили, что рассматривают только один вариант урегулирования ситуации на Украине — тот, который предложил президент страны Владимир Зеленский.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев