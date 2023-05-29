Политолог объяснил, как присоединение Харькова к РФ остановит обстрелы со стороны ВСУ
Эксперт Косоруков поддержал присоединение Харькова ради борьбы с украинскими ДРГ
Присоединение к России Харьковской области поможет остановить обстрелы со стороны ВСУ, так как российская граница значительно отодвинется. Об этом сказал РИАМО политолог МГУ Артём Косоруков, комментируя соответствующую инициативу губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
"Обстрелы Белгородской, Брянской, Курской областей — это такой формат гибридной войны, то есть поддержание напряжённости, террор мирного населения, удар по гражданским объектам. Чтобы их остановить, действительно, нужно отодвигать границу, потому что подавить все эти многочисленные точки и постоянно вылавливать диверсионные разведывательные группы — очень сложная и кропотливая работа", — пояснил он.
По его оценкам, если сдвигать российскую границу от Белгородской области приблизительно на сто и более километров, Харьков, безусловно, попадёт в эту зону. Однако ждать, что Москва огласит свои планы, не нужно, ведь если такие мысли есть у российского руководства, то это военная тайна, отметил эксперт.
Косоруков уверен, что Одесская и Харьковская области должны были войти в состав Новороссии, если исходить из условий 2014 года. По его словам, возможно, от таких планов временно отказались. Ещё один вариант — отодвинуть границы, но сделать территорию буферной зоной до принятия окончательного решения о присоединении области к России.
Эксперт подчеркнул, что русскоязычное население востока Украины очень хорошо относится к нашей стране и поддержит присоединение, хотя сейчас жители открыто об этом не говорят, ведь Киев внимательно следит за высказываниями в публичном пространстве и отлавливает вольнодумцев.
Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что проблему с обстрелами региона можно решить присоединением Харьковской области. Расстояние от Харькова до Белгорода на машине составляет 80 километров. На днях целая рота ВСУ была ликвидирована в боях под Харьковом. В Кремле пока не озвучили свою позицию по данному предложению.
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