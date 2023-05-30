Песков высказался об отношении БРИКС к незаконным решениям МУС

В Москве рассчитывают, что страны-партнёры России по БРИКС не будут ориентироваться на незаконные решения Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы рассчитываем, что как минимум страны-партнёры по такому важному формату не будут ориентироваться на подобные незаконные решения", — сказал представитель Кремля.

Так Песков ответил на вопрос, скажется ли на уровне российского представительства на предстоящем саммите БРИКС тот факт, что иммунитет для участников этой встречи в ЮАР не отменяет ордер международного суда.