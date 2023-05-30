Песков высказался об отношении БРИКС к незаконным решениям МУС
Песков: Москва надеется, что в БРИКС не будут ориентироваться на решения МУС
В Москве рассчитывают, что страны-партнёры России по БРИКС не будут ориентироваться на незаконные решения Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, мы рассчитываем, что как минимум страны-партнёры по такому важному формату не будут ориентироваться на подобные незаконные решения", — сказал представитель Кремля.
Так Песков ответил на вопрос, скажется ли на уровне российского представительства на предстоящем саммите БРИКС тот факт, что иммунитет для участников этой встречи в ЮАР не отменяет ордер международного суда.
Как сообщал Лайф, власти ЮАР заявили о готовности к визиту президента РФ Владимира Путина на саммит БРИКС. При этом официального заявления со стороны Кремля об участии российского лидера в мероприятии пока не поступало. Напомним, 17 марта МУС выдал ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. В ответ на это в российском МИД отметили, что Россия не признаёт МУС и его решения.
ТАСС / POOL / Григорий Сысоев