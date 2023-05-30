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30 мая, 15:32

В Совфеде назвали единственный способ исключить атаки на Москву и Белгород

Сенатор Клишас: Исключить атаки на Россию можно за счёт демилитаризации Украины

Исключить возможность нападения Киева на Москву и другие российские города можно лишь за счёт полной демилитаризации и денацификации Украины. Об этом заявил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, комментируя сегодняшние атаки украинских беспилотников на столицу и область.

"Единственный способ исключить атаки на Луганск, Донецк, Белгород, Москву — денацификация и демилитаризация всей территории остатков бывшей Украинской ССР", — написал Клишас в телеграм-канале.

Пушилин: Киев хаотичной и неумелой атакой дронов лишь сплотил российский народ

Пушилин: Киев хаотичной и неумелой атакой дронов лишь сплотил российский народ

Напомним, жители Москвы и Подмосковья утром 30 мая сообщили сразу о нескольких дронах. В Минобороны РФ уточнили, что всего Киев выпустил восемь беспилотников, все они были поражены. Глава ведомства Сергей Шойгу подчеркнул, что целью атаки были гражданские объекты. Действительно, несколько жилых домов получили повреждения, но они оказались незначительными. Также никто из граждан серьёзно не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
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