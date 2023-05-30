В Совфеде назвали единственный способ исключить атаки на Москву и Белгород

Исключить возможность нападения Киева на Москву и другие российские города можно лишь за счёт полной демилитаризации и денацификации Украины. Об этом заявил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, комментируя сегодняшние атаки украинских беспилотников на столицу и область.