Песков: Введение военного положения по всей России сейчас не обсуждается
Вопрос о возможности введения военного положения на всей территории России сейчас не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это целиком и полностью прерогатива высшей федеральной власти. Никаких решений на этот счёт не принималось и никаких обсуждений на этот счёт не ведётся", — подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, что сейчас военное положение действует в четырёх новых регионах России. Его ввёл президент Владимир Путин в октябре 2022 года. В прифронтовых областях объявлен средний уровень реагирования, а на остальных территориях России — Южной и Центральной — повышенной готовности.
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