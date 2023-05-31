Песков: Введение военного положения по всей России сейчас не обсуждается

Вопрос о возможности введения военного положения на всей территории России сейчас не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это целиком и полностью прерогатива высшей федеральной власти. Никаких решений на этот счёт не принималось и никаких обсуждений на этот счёт не ведётся", — подчеркнул представитель Кремля.