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31 мая, 09:51
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Песков: Введение военного положения по всей России сейчас не обсуждается

Вопрос о возможности введения военного положения на всей территории России сейчас не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это целиком и полностью прерогатива высшей федеральной власти. Никаких решений на этот счёт не принималось и никаких обсуждений на этот счёт не ведётся", — подчеркнул представитель Кремля.

Песков: Путин не принимал решений о военном положении в регионах РФ из-за диверсантов

Песков: Путин не принимал решений о военном положении в регионах РФ из-за диверсантов

Напомним, что сейчас военное положение действует в четырёх новых регионах России. Его ввёл президент Владимир Путин в октябре 2022 года. В прифронтовых областях объявлен средний уровень реагирования, а на остальных территориях России — Южной и Центральной — повышенной готовности.

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Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев
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