Песков: Россия реагирует на попытки её спровоцировать спокойно и последовательно
Россия сохраняет спокойствие на фоне провокаций Запада. Об этом сообщил в беседе с журналистами в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вчерашнюю атаку дронов на Москву и отказ зарубежных официальных лиц обсудить произошедшее.
"Вы слышали заявление нашего президента, который сказал, что понятно, на что нас хотят спровоцировать. Мы это понимаем и будем спокойно и последовательно думать, как с этим разбираться", — указал представитель Кремля, добавив, что специальная военная операция продолжается.
Напомним, жители Москвы и Подмосковья утром 30 мая сообщили сразу о нескольких ЧП с дронами. В Минобороны РФ уточнили, что всего Киев выпустил восемь беспилотников, все они были поражены. Глава ведомства Сергей Шойгу подчеркнул, что целью атаки были гражданские объекты. Действительно, несколько жилых домов получили повреждения, но они оказались незначительными. Никто серьёзно не пострадал.