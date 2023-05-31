Песков: Россия реагирует на попытки её спровоцировать спокойно и последовательно

Россия сохраняет спокойствие на фоне провокаций Запада. Об этом сообщил в беседе с журналистами в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вчерашнюю атаку дронов на Москву и отказ зарубежных официальных лиц обсудить произошедшее.

"Вы слышали заявление нашего президента, который сказал, что понятно, на что нас хотят спровоцировать. Мы это понимаем и будем спокойно и последовательно думать, как с этим разбираться", — указал представитель Кремля, добавив, что специальная военная операция продолжается.