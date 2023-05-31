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31 мая, 10:05

Песков назвал тревожной ситуацию с обстрелами Белгородской области

Ситуация с продолжающимися обстрелами Белгородской области тревожная, но российские власти принимают меры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы действительно обеспокоены этой ситуацией, там продолжаются обстрелы гражданских объектов. Ситуация там достаточно тревожная, принимаются меры", — отметил представитель Кремля.

Появилось видео пожара после массированной атаки Шебекина Белгородской области

Появилось видео пожара после массированной атаки Шебекина Белгородской области

Напомним, только накануне, 30 мая, ВСУ обстреляли пункт временного размещения в Шебекине Белгородской области, погиб один человек. И уже ночью 31 мая была совершена новая массированная атака, в результате которой ранения получили четыре человека.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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