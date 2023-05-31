Песков назвал тревожной ситуацию с обстрелами Белгородской области

Ситуация с продолжающимися обстрелами Белгородской области тревожная, но российские власти принимают меры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы действительно обеспокоены этой ситуацией, там продолжаются обстрелы гражданских объектов. Ситуация там достаточно тревожная, принимаются меры", — отметил представитель Кремля.