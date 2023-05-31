Песков назвал тревожной ситуацию с обстрелами Белгородской области
Ситуация с продолжающимися обстрелами Белгородской области тревожная, но российские власти принимают меры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы действительно обеспокоены этой ситуацией, там продолжаются обстрелы гражданских объектов. Ситуация там достаточно тревожная, принимаются меры", — отметил представитель Кремля.
Напомним, только накануне, 30 мая, ВСУ обстреляли пункт временного размещения в Шебекине Белгородской области, погиб один человек. И уже ночью 31 мая была совершена новая массированная атака, в результате которой ранения получили четыре человека.
LIFE / Павел Баранов