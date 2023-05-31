В России объявлены в розыск ещё три украинских генерала

МВД России объявило в розыск экс-министров обороны Украины Степана Полторака и Валерия Гелетея, а также бывшего главу Генштаба Незалежной Виктора Муженко. Это следует из базы ведомства.

Также в базе значатся карточки на розыск Гелетея и Муженко. По какой именно статье их разыскивают, в ведомстве не указали. Однако известно, что в апреле прошлого года в России их обвинили в геноциде русскоязычного населения в Донбассе.