В России объявлены в розыск ещё три украинских генерала
МВД РФ объявило в розыск двух экс-министров обороны и экс-главу Генштаба Украины
МВД России объявило в розыск экс-министров обороны Украины Степана Полторака и Валерия Гелетея, а также бывшего главу Генштаба Незалежной Виктора Муженко. Это следует из базы ведомства.
"Полторак Степан Тимофеевич. Разыскивается по статье УК РФ", — говорится в базе МВД.
Также в базе значатся карточки на розыск Гелетея и Муженко. По какой именно статье их разыскивают, в ведомстве не указали. Однако известно, что в апреле прошлого года в России их обвинили в геноциде русскоязычного населения в Донбассе.
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