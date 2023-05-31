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31 мая, 10:49

В России объявлены в розыск ещё три украинских генерала

МВД РФ объявило в розыск двух экс-министров обороны и экс-главу Генштаба Украины

МВД России объявило в розыск экс-министров обороны Украины Степана Полторака и Валерия Гелетея, а также бывшего главу Генштаба Незалежной Виктора Муженко. Это следует из базы ведомства.

"Полторак Степан Тимофеевич. Разыскивается по статье УК РФ", — говорится в базе МВД.

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Также в базе значатся карточки на розыск Гелетея и Муженко. По какой именно статье их разыскивают, в ведомстве не указали. Однако известно, что в апреле прошлого года в России их обвинили в геноциде русскоязычного населения в Донбассе.

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Ранее сообщалось, что МВД объявило в розыск главкома Вооружённых сил Украины Валерия Залужного, а также командующего Сухопутными войсками ВСУ генерала Александра Сырского.

Обложка ©

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Иван Косицын
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