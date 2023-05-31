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31 мая, 18:20

Белый дом: Военные Украины дали гарантии неприменения F-16 на территории России

Украинские военачальники дали США гарантии неприменения американских истребителей F-16 на территории, которую Вашингтон признаёт российской. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, также такое обещал президент Украины Владимир Зеленский.

На брифинге Кирби спросили, остаются ли в силе эти гарантии Зеленского. Он ответил утвердительно.

"Да. И мы получили эти гарантии на разных уровнях не только от президента Зеленского, но и от других военнослужащих высокого ранга и руководителей оборонного ведомства Украины", — сказал Кирби.

Лавров не сомневается, что России есть чем ответить на поставки истребителей Киеву

Лавров не сомневается, что России есть чем ответить на поставки истребителей Киеву

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил о готовности поставить Киеву истребители четвёртого поколения F-16, хотя некоторые страны уже отказались передавать Украине свои самолёты: например, Португалия и Испания также не смогли помочь Киеву с истребителями.

Обложка ©

Shutterstock

Андрей Григорьев
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