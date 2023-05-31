Белый дом: Военные Украины дали гарантии неприменения F-16 на территории России

Украинские военачальники дали США гарантии неприменения американских истребителей F-16 на территории, которую Вашингтон признаёт российской. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, также такое обещал президент Украины Владимир Зеленский.

На брифинге Кирби спросили, остаются ли в силе эти гарантии Зеленского. Он ответил утвердительно.

"Да. И мы получили эти гарантии на разных уровнях не только от президента Зеленского, но и от других военнослужащих высокого ранга и руководителей оборонного ведомства Украины", — сказал Кирби.