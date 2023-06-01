После обстрелов Белгородской области в больнице находятся 11 человек

С начала суток 1 июня в больницы Белгородской области попали 11 человек из-за украинских обстрелов. Четверо пострадавших находятся в реанимации в тяжёлом состоянии. Об этом рассказал главврач горбольницы № 2 в Белгороде Роман Проценко.

"С нуля часов и до 14.30 первого июня у нас поступило 11 человек. Десять человек, поступивших из городского округа Шебекино, и один поступивший — житель Борисовского района. Все получили минно-взрывные травмы различной степени тяжести", — цитирует Проценко РИА "Новости".