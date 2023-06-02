Чем опасны американские ракеты с осколочно-фугасной частью, которые получит Киев Оглавление Что вошло в пакет военной помощи Украине AIM-7 Sparrow: Характеристики, дальность Противовоздушная оборона Украины Тактика борьбы с украинской ПВО Несмотря на то что этому оружию почти полвека, оно представляет определённую угрозу. Но эксперты считают, что его не стоит как недооценивать, так и переоценивать. 29581 29581 Истребители F-15 с ракетами AIM-7 Sparrow и AIM-9 Sidewinder. Обложка © Getty Images / USAF © Getty Images / USAF

AIM-7 Sparrow, наряду с AIM-9 Sidewinder — наиболее массовые ракеты ближнего и среднего действия времён холодной войны. В наземном варианте до недавнего времени их использовал только Тайвань. Теперь очередь за Украиной.

Что вошло в пакет военной помощи Украине

31 мая администрация президента США объявила о новом пакете военной помощи Киеву на 300 миллионов долларов. Это уже тридцать девятое списание техники из запасов Министерства обороны США для Украины с августа 2021 года.

— Пакет включает в себя дополнительные ракеты для ЗРК Patriot, а также артиллерийские, противотанковые средства и боеприпасы, в том числе десятки миллионов патронов для стрелкового оружия, — написано в документе.

AIM-7 Sparrow. Фото © Getty Images / Daniel E. Smith / U.S. Navy

В подробном перечне среди прочего представлены ракеты AIM-7 Sparrow, стоящие на вооружении армии США с 1956 года. О конкретных модификациях, которые достанутся ВСУ, информации почти нет, но исходя из контекста заявлений, можно сделать определённые выводы.

AIM-7 Sparrow: Характеристики, дальность

AIM-7 Sparrow ("Воробей") — ракета класса "воздух – воздух" ближнего действия. Разрабатывалась компаниями Douglas (с конца 40-х) и Raytheon (с 1956 года). С 1956 года — на вооружении ВМС США. Первое боевое применение состоялось в ходе Вьетнамской войны (1964–1975), ставшей испытательным полигоном для "воробьёв". Впоследствии на основе полученного опыта многократно дорабатывалась и обрастала различными модификациями, некоторые из которых (AIM-7B, AIM-7G) оказались нежизнеспособными, а новейшая AIM-7R вылетела из гонки из-за появления AIM-120 AMRAAM. Есть также итальянский аналог Aspide и британский Skyflash.

С 1963-го все ракеты серии Sparrow (ААМ-Н-2, ААМ-Н-3 и т.д.) переименованы в AIM-7 (AIM-7A, AIM-7B и т.д.). RIM-7 Sea Sparrow корабельного базирования — производная AIM-7, их часто синонимизируют. В проекте Пентагона 60-х по оснащению ВМС США системами ПРО малого действия акцент сделали на RIM-7 Sea Sparrow (вместо RIM-46 Sea Mauler). Ракета также получила возможность запуска с наземных площадок.

Многое указывает на то, что Киев получит именно RIM-7 для морских и наземных ЗРК, а не авиационный вариант, поскольку он не адаптируются к советским самолётам. Для них требуется F-14A, F-15 Eagle или F-16 Fighting Falcon. Киев может получить либо версию AIM-7E / RIM-7E Sparrow, либо AIM-7F / RIM-7F.

Истребитель F-16 запускает ракету AIM-9. Фото © Getty Images / USAF

Вероятнее всего, первый вариант, поскольку AIM-7E (на вооружении с 1967 года) — одна из самых массовых модификаций в линейке Sparrow. Здесь Raytheon вернулись к твердотопливному двигателю (Rocketdyne) на медленно горящем топливе, что позволило увеличить дальность ракеты до 50 км (предыдущий вариант AIM-7D "стрелял" на 32 км максимум).

AIM-7E Sparrow имеет четыре секции: зону наведения, боевую часть, зону управления и силовую установку. У неё четыре крыла и столько же хвостовых плавников.

Масса ракеты AIM-7E Sparrow — 225 кг, длина — 3,6 метра, масса боевой части (осколочно-фугасной) — 40 кг. Скорость, как и диапазон ракеты, до сих пор засекречена, но, по некоторым данным, летит она со скоростью примерно в 3–4 числа Маха. Оснащена полуактивной радиолокационной головкой самонаведения (ПРЛС ГСН). Призвана перехватывать как самолёты, так и ракеты. Стоимость одной единицы AIM-7E Sparrow, по данным американских источников, составляет 125 тысяч долларов.

У варианта AIM-7F примерно те же характеристики, но радиус действия увеличен до 70 км, а электролампы заменили на микросхемы. Но неизвестно, сколько их произведено, скорее всего, намного меньше, чем AIM-7E.

Противовоздушная оборона Украины

Часть номенклатуры 39-го американского пакета военной помощи Украине показывает, что упор сделан на ПВО, артиллерию и беспилотники. Особенно — на ЗРК, которые идут в самом начале списка и занимают четыре позиции. Ещё в начале мая Вашингтон заявлял, что особое внимание будет уделено "закрытию неба" Украины. Но разве ЗРК Patriot недостаточно? Ракеты к Patriot также входят в пакет военной помощи, но, судя по политике Запада, боеприпасов много не бывает. Тем более что комбинированные атаки ВС РФ на ПВО Украины стремительно истощают их боезапасы.

— Patriot очень дорогой, много не пришлёшь. Но США пытаются там на Украине что-то наладить в плане ПВО, из ничего сделать нечто: взять внештатные системы вооружения и штатно как-то попытаться их "подрубить". Соответственно, в ход идёт всё, — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

AIM-7E Sparrow с начала 2000-х не в активе армии США (но в активе стран НАТО в целом), им на смену пришли более совершенные AIM-120 AMRAAM (хотя модификация AIM-7P Sparrow производится до сих пор). И поскольку ракет AIM-7E Sparrow произведено много и сейчас они в резерве, США решили передать их Киеву.

Ракета Aim-120. Фото © Getty Images / U.S. Navy

С каких установок их будут запускать? По этому вопросу мнению расходятся. В Пентагоне ранее заявляли, что под них приспособят украинские ЗРК "Бук". Некоторые эксперты относятся к этому скептически.

— На "Бук" вряд ли поставят. Всё же должно быть сопряжено со станцией обнаружения целей, сопровождения целей. Тогда "Буки" придётся серьёзно дорабатывать, — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

С другой стороны, за полгода у американцев и украинцев было время провести апгрейд "Буков". Но существуют системы, для которых AIM-7E Sparrow подойдут без проблем. И некоторые из них есть у ВСУ.

Тактика борьбы с украинской ПВО

Можно вспомнить швейцарский ЗРК ближней-средней дальности Skyguard, переданный Испанией в 2022-м. Итальянские ракеты для него были разработаны фирмой Selenia (теперь часть Leonardo) как раз на базе AIM-7 Sparrow. Ещё один вариант — ЗРК Crotale, полученные от Франции осенью прошлого года.

То есть проблем с тем, откуда запускать "воробьёв", не будет. Но, как и у любого оружия, у них есть минусы.

Мнения экспертов в том, что "воробьи" морально устарели, сходятся. Но с учётом того, что для ВСУ или теробороны порой оказываются небесполезными даже пулемёты времён Гражданской войны, на что-то сгодятся и AIM-7.

Главный недостаток AIM-7 Sparrow состоит в отсутствии у его ГСН собственного излучателя. Она принимает отражённый от цели сигнал РЛС, и для наведения ракеты нужно сначала облучить цель, что снижает её эффективность.

К тому же такие ракеты более чувствительны к помехам, чем ракеты с активной РЛС, так как радиолокационный сигнал при полуактивном наведении должен преодолеть большее расстояние, чем при активном. С учётом того что ВС РФ взламывают и более совершенные системы ПВО с активной РЛС, особых проблем с "воробьём" возникнуть не должно.

Авторы Евгений Жуков