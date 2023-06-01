СМИ узнали о контракте SpaceX и Пентагона по Украине

Компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, заключила контракт с Пентагоном на предоставление услуг спутниковой связи Украине через терминалы Starlink. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление американского оборонного ведомства.

Там отметили, что спутниковая связь является жизненно важным звеном в общей сети связи Украины, поэтому министерство заключает контракты со Starlink на услуги такого рода.

Подробности контракта, в том числе сумма сделки и число предоставляемых терминалов, не разглашаются.

В конце февраля 2022 года Маск сообщал, что открыл доступ к своей глобальной системе спутниковой связи Starlink на территории Украины и направил туда первые терминалы. Потом он заявлял, что компания не может бесконечно финансировать работу Starlink на Украине, но спустя время сообщил, что продолжит оплачивать работу системы, несмотря на убытки.