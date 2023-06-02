Путин призвал сделать всё, чтобы не дать недоброжелателям раскачать ситуацию в РФ

"Сегодня этими же вопросами мы и займёмся применительно к обеспечению безопасности России, в данном случае безопасности внутриполитической, с учётом тех усилий, которые предпринимают до сих пор и активизируют их наши недоброжелатели для того, чтобы раскачать ситуацию внутри Российской Федерации. А мы с вами должны сделать всё для того, чтобы ни при каких обстоятельствах не позволить им этого сделать", — подчеркнул президент.