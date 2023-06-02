Путин призвал сделать всё, чтобы не дать недоброжелателям раскачать ситуацию в РФ
Путин обсудил с Совбезом развитие межнациональных отношений
Президент РФ Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, обсудив с ними вопросы межнациональных отношений. Глава государства призвал принять все меры, чтобы не дать недоброжелателям раскачать ситуацию в стране.
Совещание президента РФ Владимира Путина с Советом безопасности 2 июня. Видео © LIFE
"Сегодня этими же вопросами мы и займёмся применительно к обеспечению безопасности России, в данном случае безопасности внутриполитической, с учётом тех усилий, которые предпринимают до сих пор и активизируют их наши недоброжелатели для того, чтобы раскачать ситуацию внутри Российской Федерации. А мы с вами должны сделать всё для того, чтобы ни при каких обстоятельствах не позволить им этого сделать", — подчеркнул президент.
С докладами выступили директор ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев.
Напомним, 19 мая президент РФ Владимир Путин принял участие в заседании Совета по межнациональным отношениям. Там он заявил о том, что геополитические конкуренты России используют "бесконечно далёких от народа" маргиналов, чтобы раскачать обстановку внутри страны. Он напомнил противникам России об их миграционных проблемах, которых выше крыши, и иронично назвал антироссийские собрания в Праге встречами "с пивом и шпикачками". Политолог Рудаков подчеркнул, что на этом заседании Путин поставил задачу по укреплению национального единства России.
Телеграм-канал "Кремль. Новости"