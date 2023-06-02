Жена Никиты Михалкова опровергла сообщения о его госпитализации
Супруга режиссёра Никиты Михалкова опровергла SHOT сообщения о его госпитализации, которые ранее появились в СМИ.
По словам Татьяны Евгеньевны, народный артист РСФСР "жив, здоров" и сейчас проходит плановую проверку здоровья.
Кстати, в этом году 77-летний Михалков уже попадал в больницу. 5 января его госпитализировали с диагнозом "грипп", артист даже лежал в реанимации. Выписали Михалкова в конце января.
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LIFE / Александр Матвеев