Дружба Югославии со странами Запада ни к чему не привела, страну расчленили, а сербов продолжают притеснять, поэтому Россия должна уяснить на этом примере, что с НАТО невозможно договориться. Об этом рассказал писатель и публицист Николай Стариков в беседе с радио "Комсомольская правда".

"Югославию расчленили, отделили Черногорию, отделили Косово, всё отделили и теперь сербов потихонечку переваривают в Косово. Поэтому нельзя отказываться от борьбы, договориться с Западом невозможно. Вот это, мне кажется, золотое правило должна понимать не только сербская, но и российская элита", — объяснил он.

Стариков напомнил, что сербы надеялись на договорённости с Западом, но в результате оказались в плачевном положении. Бомбёжки Югославии, нелегитимный суд над экс-президентом Слободаном Милошевичем, расчленение страны — всё это результат "дружбы" с США и их союзниками. Писатель отметил, что сейчас для Запада конфликт в Косово — это возможность давить на сербов, чтобы добиться от них введения антироссийских санкций, принятия ЛГБТ-повестки и так далее.