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Регион
Опубликовано 2 июня 2023, 20:14

Стариков объяснил на примере Югославии, что дружба с Западом невозможна

Писатель Стариков: История Югославии показывает, что с НАТО договориться нельзя

Дружба Югославии со странами Запада ни к чему не привела, страну расчленили, а сербов продолжают притеснять, поэтому Россия должна уяснить на этом примере, что с НАТО невозможно договориться. Об этом рассказал писатель и публицист Николай Стариков в беседе с радио "Комсомольская правда".

"Югославию расчленили, отделили Черногорию, отделили Косово, всё отделили и теперь сербов потихонечку переваривают в Косово. Поэтому нельзя отказываться от борьбы, договориться с Западом невозможно. Вот это, мне кажется, золотое правило должна понимать не только сербская, но и российская элита", — объяснил он.

Стариков напомнил, что сербы надеялись на договорённости с Западом, но в результате оказались в плачевном положении. Бомбёжки Югославии, нелегитимный суд над экс-президентом Слободаном Милошевичем, расчленение страны — всё это результат "дружбы" с США и их союзниками. Писатель отметил, что сейчас для Запада конфликт в Косово — это возможность давить на сербов, чтобы добиться от них введения антироссийских санкций, принятия ЛГБТ-повестки и так далее.

Аналогично Запад действовал и в отношении России, ведь "убийство и геноцид русских в Донбассе — это был инструмент постоянного воздействия на руководство РФ", подчеркнул Стариков. Он отметил, что Москва выбила "этот инструмент давления из западных рук", начав спецоперацию.

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Напомним, очередное обострение на севере Косова и Метохии началось после незаконного назначения на пост мэра округа Северная Косовска-Митровица албанца. Произошли столкновения между сербским населением и косовским спецназом. Миротворческий контингент НАТО взял под охрану административные здания муниципалитета. Натовские военные применили дубинки и светошумовые гранаты против сербов, разгоняя демонстрацию.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Татьяна Миссуми
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