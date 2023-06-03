Захарова: США игнорируют причины, приведшие к кризису вокруг ДСНВ
США упорно игнорируют причины, приведшие к кризису вокруг Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, "отстыковать" практические аспекты контроля над вооружениями от общеполитического контекста не получится.
"Представители США продолжают делать вид, что этот кризис никак не связан с той откровенно враждебной к нам американской политикой, которая в конечном итоге приобрела законченную форму тотальной гибридной войны против нашей страны", — приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.
Представитель МИД РФ добавила, что в Москве не видят никаких признаков того, что Вашингтон готов отказаться от цели нанести России "стратегическое поражение" ради декларируемой приверженности контролю над вооружениями. Если Соединённые Штаты и их союзники по антироссийской коалиции на самом деле заинтересованы в оздоровлении международной обстановки, то им следует прежде всего отказаться от безрассудного стремления любой ценой выстроить мир по американским лекалам и свернуть с пути, который со всей очевидностью может привести к глобальной катастрофе, подчеркнула дипломат.
Ранее Джейк Салливан выразил уверенность в том, что Россия вернётся к диалогу по ДСНВ. По его словам, Москва умеет "отделять темы стратегической стабильности и ядерных рисков, связанных со статусом двух крупнейших ядерных держав, от других политических задач".
Напомним, ранее в Госдепе заявили о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении американского стратегического оружия, подпадающего под действие ДСНВ. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал это ответом на приостановку Москвой выполнения условий договора. При этом позже он заявил, что Вашингтон продолжит уведомлять РФ о запусках ракет.
ТАСС / Петр Ковалёв