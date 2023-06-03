Захарова: США игнорируют причины, приведшие к кризису вокруг ДСНВ

США упорно игнорируют причины, приведшие к кризису вокруг Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, "отстыковать" практические аспекты контроля над вооружениями от общеполитического контекста не получится.

"Представители США продолжают делать вид, что этот кризис никак не связан с той откровенно враждебной к нам американской политикой, которая в конечном итоге приобрела законченную форму тотальной гибридной войны против нашей страны", — приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.

Представитель МИД РФ добавила, что в Москве не видят никаких признаков того, что Вашингтон готов отказаться от цели нанести России "стратегическое поражение" ради декларируемой приверженности контролю над вооружениями. Если Соединённые Штаты и их союзники по антироссийской коалиции на самом деле заинтересованы в оздоровлении международной обстановки, то им следует прежде всего отказаться от безрассудного стремления любой ценой выстроить мир по американским лекалам и свернуть с пути, который со всей очевидностью может привести к глобальной катастрофе, подчеркнула дипломат.