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Опубликовано 4 июня 2023, 12:04
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В Минобороны раскрыли суточные потери ВСУ на самом смертоносном участке фронта

Минобороны: ВС РФ уничтожили до 200 украинских военных на Донецком направлении

ВС России уничтожили до 200 украинских военнослужащих на Донецком направлении. Об этом сообщил в ходе ежедневного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе боёв за сутки уничтожено до 200 украинских военнослужащих", сказал он.

Также противник потерял две боевые бронированные машины, два пикапа, боевую машину РСЗО "Град", две артиллерийские системы М777 производства США, гаубицы Д-20 и Д-30.

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Донецкое направление является самым смертоносным участком фронта, исходя из сводок российского оборонного ведомства. Так, 3 июня сообщалось, что ВСУ потеряли там более 220 военных, а 1 июня — до 395.

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ТАСС / Станислав Красильников

Матвей Константинов
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