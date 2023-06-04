В Минобороны раскрыли суточные потери ВСУ на самом смертоносном участке фронта
Минобороны: ВС РФ уничтожили до 200 украинских военных на Донецком направлении
ВС России уничтожили до 200 украинских военнослужащих на Донецком направлении. Об этом сообщил в ходе ежедневного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В ходе боёв за сутки уничтожено до 200 украинских военнослужащих", — сказал он.
Также противник потерял две боевые бронированные машины, два пикапа, боевую машину РСЗО "Град", две артиллерийские системы М777 производства США, гаубицы Д-20 и Д-30.
Донецкое направление является самым смертоносным участком фронта, исходя из сводок российского оборонного ведомства. Так, 3 июня сообщалось, что ВСУ потеряли там более 220 военных, а 1 июня — до 395.
ТАСС / Станислав Красильников