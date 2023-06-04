В Минобороны раскрыли суточные потери ВСУ на самом смертоносном участке фронта

ВС России уничтожили до 200 украинских военнослужащих на Донецком направлении. Об этом сообщил в ходе ежедневного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе боёв за сутки уничтожено до 200 украинских военнослужащих", — сказал он.