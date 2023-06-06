4 секретных правила, которым следуют все успешные люди

Когда мы думаем об успешных людях, то часто представляем их честными и прямолинейными. Но ради достижения своих целей они прибегают к приёмам, которые не всегда озвучивают публично. Но Лайф выяснил, что же помогает знаменитостям достигать успеха.

1. Защита конфиденциальности

Певица Бейонсе. Фото © Kevin Mazur / Getty Images for Atlantis The Royal

Успешные люди на самом деле мало говорят о личном. Они раскрывают только ту информацию о себе, которая им не навредит. Это не означает, что они лживы или неискренни. Просто чётко понимают, что конфиденциальные сведения могут быть использованы против них.

Одна из звёзд, которая строго придерживается этого правила, — певица Бейонсе. В 2000 году она впала в депрессию из-за конфликта в группе Destiny’s Child, но рассказала об этом только в 2006-м. Свои отношения с Jay-Z певица тоже не афишировала несколько лет. А когда ей нужно было рожать первенца, она лежала в частной клинике под выдуманным именем Ингрид Джексон.

2. Увеличение ценности

Ким Кардашьян. Фото © Presley Ann / Getty Images for LACMA

Успешные люди всегда стараются показать себя с лучшей стороны, чтобы повысить личную ценность для окружающих. Для этого они тщательно скрывают проблемы и недостатки, а успехи и достоинства, наоборот, активно демонстрируют.

Ким Кардашьян — звезда соцсетей и гламурных телешоу. Если изучать её биографию только по ним, может сложиться впечатление, что в жизни миллиардерши нет ничего, кроме успеха. У неё фееричная карьера, большая семья и образцовая внешность. Ким периодически раскрывает некоторые детали истинного положения дел, но делает это так, чтобы от неё не отвернулись рекламодатели.

3. Контроль репутации

Кевин Спейси. Фото © Getty Images / Carl Court

Даже одна неаккуратная фраза может повлечь за собой серьёзные последствия для знаменитости. А события прошлого, внезапно всплывшие на поверхность, — стать причиной для полной "отмены" звезды.

Вспомним тех, кто утратил контроль над имиджем. В 2017 году актёра Кевина Спейси обвинили в массовых сексуальных домогательствах. В итоге его стали исключать из проектов и вырезать из фильмов. С тех пор Спейси редко появляется на публике. А в 2020 году его судьбу едва не повторила телеведущая Регина Тодоренко. Она неоднозначно высказалась о домашнем насилии и подверглась жёсткой критике, но потом предприняла ряд шагов, чтобы снизить репутационный ущерб.

4. Игра на эмоциях

Канье Уэст. Фото © Flickr / Peter Hutchins

Успешных людей отличает умение грамотно использовать эмоции в коммуникациях с аудиторией. Они доносят свои идеи и описывают проекты ярко и эмоционально, чтобы вдохновить поклонников и привлечь новых. Порой может показаться, что звезду просто "несёт", но на самом деле это всего лишь часть плана.