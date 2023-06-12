10 фото, в которые придётся долго вглядываться, чтобы понять, что на них действительно происходит
В подборке ниже ваш мозг увидит гораздо больше лиц, чем их там будет на самом деле. Не верите? Посмотрите сами!
"Боже мой!" — GoodWookie.
Фото © Reddit / GoodWookie
"Теперь я официально верю в инопланетян", — mattythedog.
Фото © Reddit / mattythedog
"Чего кричим?" — kabloona.
Фото © Reddit / kabloona
"Случайно оторвал ручку. Дверь была в шоке", — MonsterPooper.
Фото © Reddit / MonsterPooper
"Нашёл кусок коряги, похожий на голову дракона", — MarliePwns.
Фото © Reddit / MarliePwns
"Мальчик, который выжил, ты пришёл поесть картошки?" — meebit.
Фото © Imgur / meebit
"Апельсиновая богиня!" — theone1221.
Фото © Reddit / theone1221
"Я лечу!" — claporga.
Фото © Reddit / claporga
"Моя машина крайне довольна метелью. Не то что я", — nearpractical.
Фото © Reddit / nearpractical
"Гриффиндор!" — tiatiaaa89.
Фото © Reddit / tiatiaaa89
Reddit / GoodWookie, claporga