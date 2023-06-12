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12 июня, 10:00

10 фото, в которые придётся долго вглядываться, чтобы понять, что на них действительно происходит

В подборке ниже ваш мозг увидит гораздо больше лиц, чем их там будет на самом деле. Не верите? Посмотрите сами!

"Боже мой!" GoodWookie.

Фото © Reddit / GoodWookie

Фото © Reddit / GoodWookie

"Теперь я официально верю в инопланетян", — mattythedog.

Фото © Reddit / mattythedog

Фото © Reddit / mattythedog

"Чего кричим?" kabloona.

Фото © Reddit / kabloona

Фото © Reddit / kabloona

"Случайно оторвал ручку. Дверь была в шоке", — MonsterPooper.

Фото © Reddit / MonsterPooper

Фото © Reddit / MonsterPooper

"Нашёл кусок коряги, похожий на голову дракона", — MarliePwns.

Фото © Reddit / MarliePwns

Фото © Reddit / MarliePwns

"Мальчик, который выжил, ты пришёл поесть картошки?" meebit.

Фото © Imgur / meebit

Фото © Imgur / meebit

"Апельсиновая богиня!" theone1221.

Фото © Reddit / theone1221

Фото © Reddit / theone1221

"Я лечу!" claporga.

Фото © Reddit / claporga

Фото © Reddit / claporga

"Моя машина крайне довольна метелью. Не то что я", — nearpractical.

Фото © Reddit / nearpractical

Фото © Reddit / nearpractical

"Гриффиндор!" tiatiaaa89.

Фото © Reddit / tiatiaaa89

Фото © Reddit / tiatiaaa89

10 объёмных рисунков, которые сломают вам мозг, ведь таких иллюзий вы ещё никогда не видели

10 объёмных рисунков, которые сломают вам мозг, ведь таких иллюзий вы ещё никогда не видели

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Reddit / GoodWookie, claporga

Сергей Трофимов
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