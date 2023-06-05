В Кремле отреагировали на предложение США обсудить ядерное оружие

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы к взаимодействию с Вашингтоном по вопросу контроля над ядерными вооружениями. Однако, по его словам, российской стороне прежде всего необходимо понять конкретные предложения американцев.

В ходе брифинга представитель Кремля назвал "важным и позитивным" заявление помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о готовности Штатов к диалогу с Москвой по контролю над вооружениями без предварительных условий.

"Разумеется, мы рассчитываем, что оно (заявление. — Прим. Лайфа) будет подкреплено де-факто шагами по дипломатическим каналам. И затем уже можно будет рассматривать предлагаемые форматы диалога. РФ остаётся открытой к диалогу, но нужно сначала понять, как формулируется это предложение", — сказал Песков в разговоре с журналистами.