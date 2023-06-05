В Кремле отреагировали на предложение США обсудить ядерное оружие
Песков: РФ ждёт конкретных предложений от США по контролю над вооружениями
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы к взаимодействию с Вашингтоном по вопросу контроля над ядерными вооружениями. Однако, по его словам, российской стороне прежде всего необходимо понять конкретные предложения американцев.
В ходе брифинга представитель Кремля назвал "важным и позитивным" заявление помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о готовности Штатов к диалогу с Москвой по контролю над вооружениями без предварительных условий.
"Разумеется, мы рассчитываем, что оно (заявление. — Прим. Лайфа) будет подкреплено де-факто шагами по дипломатическим каналам. И затем уже можно будет рассматривать предлагаемые форматы диалога. РФ остаётся открытой к диалогу, но нужно сначала понять, как формулируется это предложение", — сказал Песков в разговоре с журналистами.
Ранее Джейк Салливан выразил уверенность в том, что Россия вернётся к диалогу по ДСНВ. По его словам, Москва умеет "отделять темы стратегической стабильности и ядерных рисков, связанных со статусом двух крупнейших ядерных держав, от других политических задач".
Напомним, ранее в Госдепе США заявили о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении американского стратегического оружия, подпадающего под действие ДСНВ. Помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан назвал это ответом на приостановку Москвой выполнения условий договора. При этом позже он заявил, что Вашингтон продолжит уведомлять РФ о запусках ракет.
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