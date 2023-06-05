Украинских лётчиков отправили в Британию обучаться на F-16

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что первые группы украинских лётчиков начали обучение в Великобритании на истребителях F-16. Об этом он рассказал по итогам переговоров с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли. Они обсудили создание "коалиции истребителей.

"Сегодня мы начинаем говорить о поддержке Украины в будущем. Мы обсудили поддержку оружием, восстановление (страны) и интеграцию в НАТО. Поблагодарил за непоколебимую поддержку, за лидерство в создании "коалиции истребителей" и за готовность обучать наших пилотов. Первые группы уже отправлены в Британию", — говорится в телеграм-канале Шмыгаля.

Он добавил, что украинские войска проходят переформатирование под стандарты НАТО, и призвал усиливать санкции против России. В частности, блокировать экспорт товаров двойного назначения.