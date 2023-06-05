Эрдоган назначил Ибрагима Калына главой турецкой разведки

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назначил на новую должность своего пресс-секретаря Ибрагима Калына. Как уточнили в канцелярии президента Турции, теперь официальный представитель Эрдогана будет занимать пост главы Национальной разведывательной организации (MIT) страны.

51-летний Калын работал пресс-секретарём турецкого лидера с декабря 2014 года. Прежде он успел поработать в должности главного советника премьер-министра по внешней политике, а также заместителем советника премьер-министра. Занимая пост официального представителя турецкого лидера, Калын принимал активное участие в переговорах с иностранными высокопоставленными лицами по основным международным темам, включая Украину, Сирию, Ливию.