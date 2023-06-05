Эрдоган назначил Ибрагима Калына главой турецкой разведки
Пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын назначен на пост главы турецкой разведки
Пресс-секретарь турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын назначен главой турецкой разведки. Обложка © YouTube / Al Jazeera English
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назначил на новую должность своего пресс-секретаря Ибрагима Калына. Как уточнили в канцелярии президента Турции, теперь официальный представитель Эрдогана будет занимать пост главы Национальной разведывательной организации (MIT) страны.
"Господин президент [Реджеп] Тайип Эрдоган назначил на пост главы Национальной разведывательной организации Ибрагима Калына", — сказано в распространённом сообщении.
51-летний Калын работал пресс-секретарём турецкого лидера с декабря 2014 года. Прежде он успел поработать в должности главного советника премьер-министра по внешней политике, а также заместителем советника премьер-министра. Занимая пост официального представителя турецкого лидера, Калын принимал активное участие в переговорах с иностранными высокопоставленными лицами по основным международным темам, включая Украину, Сирию, Ливию.
Ранее Лайф рассказывал, что по результатам второго тура выборов президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52% голосов, а его соперник — Кемаль Кылычдароглу — 47,86%. 1 июня политика официально признали победителем голосования. Для Эрдогана это третий срок подряд, который продлится пять лет. 3 июня состоялась его инаугурация.