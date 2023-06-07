Самый ценный игрок прошлого сезона КХЛ сменил клуб
Самый ценный игрок прошлого сезона КХЛ Яшкин перешёл в "Ак Барс"
Чешский хоккеист Дмитрий Яшкин перешёл в казанский "Ак Барс". Об этом сообщается в телеграм-канале клуба. 30-летний нападающий подписал с командой, выступающей в КХЛ, соглашение на три сезона.
Сам Яшкин заявил, что рад возможности выступать за "Ак Барс". Хочется поскорее со всеми увидеться и начать работу, отметил спортсмен.
Чуть ранее Яшкин покинул петербургский СКА, в составе которого провёл один сезон и набрал в сумме 69 очков (44 гола и 25 передач) в 81 матче. Форвард в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата. Он набрал 62 очка (40 шайб и 22 результативные передачи) в 67 матчах. Яшкин был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ.
Ранее сообщалось, что СКА получил права на 22-летнего хоккеиста Арсения Грицюка. Ранее он выступал за "Авангард". В 2021 году вместе с омским клубом стал обладателем Кубка Гагарина, а по итогам сезона 2021/22 получил приз имени Алексея Черепанова как лучший молодой игрок КХЛ.
ТАСС / Александр Щербак