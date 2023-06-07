Самый ценный игрок прошлого сезона КХЛ сменил клуб

Чешский хоккеист Дмитрий Яшкин перешёл в казанский "Ак Барс". Об этом сообщается в телеграм-канале клуба. 30-летний нападающий подписал с командой, выступающей в КХЛ, соглашение на три сезона.

Сам Яшкин заявил, что рад возможности выступать за "Ак Барс". Хочется поскорее со всеми увидеться и начать работу, отметил спортсмен.

Чуть ранее Яшкин покинул петербургский СКА, в составе которого провёл один сезон и набрал в сумме 69 очков (44 гола и 25 передач) в 81 матче. Форвард в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата. Он набрал 62 очка (40 шайб и 22 результативные передачи) в 67 матчах. Яшкин был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ.