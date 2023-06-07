"Противника нет": Опубликовано видео из многострадального опустевшего села Новая Таволжанка

На территории села Новая Таволжанка, которое находится прямо у границы с Украиной, противника нет. В этом заверил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Он опубликовал видео из этого опустевшего населённого пункта.

Ситуация в селе Новая Таволжанка Белгородской области. Видео © Telegram / vvgladkov

"Много жителей спрашивают про Новую Таволжанку. На территории Новой Таволжанки противника нет", — написал Гладков в своём телеграм-канале.

Он добавил, что в последнее время по этому населённому пункту совершается много провокаций. Главной задачей местных властей Гладков назвал обеспечение безопасности местных жителей. Губернатор признал, что сейчас это непросто.