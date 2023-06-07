"Противника нет": Опубликовано видео из многострадального опустевшего села Новая Таволжанка
Гладков заверил, что на территории Новой Таволжанки противника нет
На территории села Новая Таволжанка, которое находится прямо у границы с Украиной, противника нет. В этом заверил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Он опубликовал видео из этого опустевшего населённого пункта.
Ситуация в селе Новая Таволжанка Белгородской области. Видео © Telegram / vvgladkov
"Много жителей спрашивают про Новую Таволжанку. На территории Новой Таволжанки противника нет", — написал Гладков в своём телеграм-канале.
Он добавил, что в последнее время по этому населённому пункту совершается много провокаций. Главной задачей местных властей Гладков назвал обеспечение безопасности местных жителей. Губернатор признал, что сейчас это непросто.
"Много удаётся, но много ещё остаётся проблем. Самое главное наше преимущество — это честность во взаимоотношениях между властью всех уровней и населением. Так будет и дальше", — заключил губернатор.
Напомним, 4 июня белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке. Позднее в Минобороны РФ сказали, что военные и пограничники пресекли попытку диверсантов проникнуть в регион. При этом ВСУ продолжают обстрелы Белгородской области.
Telegram / vvgladkov