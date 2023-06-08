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7 июня, 23:29

Прокуратура США сообщила Трампу об уголовном расследовании в его отношении

Politico: Прокуратура США уведомила Трампа об уголовном расследовании против него

Прокуатура уведомила бывшего американского лидера Дональда Трампа о ведении уголовного расследования в его отношении. Как пишет газета Politico со ссылкой на источники, оно связано с хранением Трампом секретных документов.

"Федеральные прокуроры в письменном виде уведомили бывшего президента Дональда Трампа о том, что против него ведётся уголовное расследование", — пишет газета.

Сотрудники Трампа подготовились к визиту ФБР и спрятали секретные документы

Сотрудники Трампа подготовились к визиту ФБР и спрятали секретные документы

Напомним, летом 2022 года агенты ФБР провели обыск в имении Трампа. Тогда у политика изъяли 11 комплектов секретных документов. Секретные материалы были найдены и у бывшего вице-президента Майка Пенса, который работал с Трампом. В прошлом месяце в его доме в Индиане обнаружили бумаги, которые содержали данные о заграничных рабочих поездках.

Обложка ©

Flickr / Trump White House Archived

Оксана Попова
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