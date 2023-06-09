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9 июня, 11:24

Суд смягчил наказание фигурантам дела основателя инвестфонда Baring Vostok Калви

Мосгорсуд сократил сроки наказания Калви и Дельпалю, осуждённым за растрату

Мосгорсуд смягчил уголовное наказание американскому инвестору Майклу Калви и его партнёру из Франции Филиппу Дельпалю, осуждённым за растрату 2,5 миллиарда рублей. Об этом пишет ТАСС.

"Приговор суда первой инстанции изменить. Майклу Калви назначить наказание в виде 4,5 года условно, Филиппу Дельпалю — 3,5 года условно", — сказал судья в ходе заседания.

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Напомним, в 2019 году американцу Майклу Калви были предъявлены обвинения в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный". Фигурантами по этому делу также были топ-менеджер Филипп Дельпаль и ещё пять человек. В августе 2021 года им вынесли приговор: Калви получил 5,5 года условно, Дельпаль — 4,5 года. Они покинули Россию после того, как были отпущены из-под ареста.

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ТАСС / РБК / Владислав Шатило

Татьяна Миссуми
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