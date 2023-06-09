Суд отправил фельдшера, высадившего ребёнка из скорой, на общественные работы
Фельдшера Александра Яковенко, который выгнал из скорой задыхающегося мальчика, приговорили к 240 часам общественных работ. Такое решение вынес сегодня Видновский суд в Подмосковье. Иск о компенсации, который к нему подавали родители ребёнка, был отклонён.
Видновский суд отправил фельдшера Яковенко, высадившего ребёнка из скорой, на общественные работы. Видео © SHOT
Напомним, что сам инцидент произошёл 25 марта. 52-летний судимый фельдшер частной скорой Яковенко выгнал мать с задыхающимся ребёнком из машины. По словам родителей мальчика, медработник требовал заплатить ему 100 тысяч рублей. После публикации Лайфа глава Минздрава поручил Росздравнадзору провести проверку, а СК РФ возбудил уголовное дело. При этом жена фельдшера назвала обвинения клеветой и заявила о намерении подать в суд на семью мальчика. Последние два месяца Яковенко провёл под домашним арестом.