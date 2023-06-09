Суд отправил фельдшера, высадившего ребёнка из скорой, на общественные работы

Фельдшера Александра Яковенко, который выгнал из скорой задыхающегося мальчика, приговорили к 240 часам общественных работ. Такое решение вынес сегодня Видновский суд в Подмосковье. Иск о компенсации, который к нему подавали родители ребёнка, был отклонён.