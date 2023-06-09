"Клоун": Политик из США отхватил тонну критики после "шутки" над смертью россиянина от акулы
Политик из США Массаро жестоко пошутил над смертью россиянина от акулы в Хургаде
Старший советник американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро посмеялся над гибелью россиянина, на которого напала акула в Египте. Он разместил в "Твиттере" смонтированное фото с морским хищником и подписал снимок: "Лучшее, что я видел за сегодня".
Пост Пола Массаро. Скриншот © Twitter / Paul Massaro
Пользователи пришли в ужас от кровожадной шутки и посоветовали Массаро удалить пост. Американцы сочли, что чиновник перешёл все грани дозволенного, и назвали его ужасным человеком, совершившим мерзкий поступок. Они припомнили ему и фото с нацистской нашивкой, где был изображён Степан Бандера.
"Вы действительно смеётесь над человеком, которого заживо съела акула? Независимо от того, из какой он страны, это отвратительно и подло", — возмутился комментатор.
"Бездушный клоун. Вам нужно научиться шутить. Не смешно", — поддержал другой пользователь.
"Я думаю, что вас очень плохо воспитали", — добавил ещё один читатель.
Напомним, акула напала на туриста из России на популярном курорте в Египте накануне. По словам одной туристки, сначала хищная рыба откусила 23-летнему россиянину Владимиру Попову ногу, а потом утащила его под воду. Хищницу позже выловили, но купаться в море запрещено: кровь может привлечь новых акул.
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