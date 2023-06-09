"Клоун": Политик из США отхватил тонну критики после "шутки" над смертью россиянина от акулы

Старший советник американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро посмеялся над гибелью россиянина, на которого напала акула в Египте. Он разместил в "Твиттере" смонтированное фото с морским хищником и подписал снимок: "Лучшее, что я видел за сегодня".

Пост Пола Массаро. Скриншот © Twitter / Paul Massaro

Пользователи пришли в ужас от кровожадной шутки и посоветовали Массаро удалить пост. Американцы сочли, что чиновник перешёл все грани дозволенного, и назвали его ужасным человеком, совершившим мерзкий поступок. Они припомнили ему и фото с нацистской нашивкой, где был изображён Степан Бандера.

"Вы действительно смеётесь над человеком, которого заживо съела акула? Независимо от того, из какой он страны, это отвратительно и подло", — возмутился комментатор.

"Бездушный клоун. Вам нужно научиться шутить. Не смешно", — поддержал другой пользователь.