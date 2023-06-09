В Госдуме дали 3 совета, как не повторить судьбу Дзюбы и не стать звездой Интернета

Утечек конфиденциальной информации можно избежать, если осторожно обращаться с персональными данными в Сети. Об этом в разговоре с Лайфом рассказал член комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. Депутат дал три совета о том, как не повторить судьбу футболиста Артёма Дзюбы и не стать звездой Интернета.

Эксперт призвал не забывать, что даже один неверный шаг в Интернете, например нажатие на сомнительную ссылку, может дать мошенникам возможность взломать ваш аккаунт в соцсети и похитить любую информацию.

"Поэтому первый и, пожалуй, главный совет: не оставляйте лишних данных о себе на разных сайтах в Сети, открывайте только проверенные ссылки и файлы, которые не вызывают сомнения, и будьте бдительны. Сегодня в Сети действительно поджидают опасности буквально на каждом шагу, но выявить их достаточно легко при желании", — предупредил депутат.

Также Немкин отметил, что не стоит указывать в переписках в соцсетях данные, утечка которых может вас скомпрометировать или привести к серьёзным последствиям. Интернет помнит всё, поэтому надеяться, что какое-то видео или фото просто исчезнет, не стоит, подчеркнул собеседник Лайфа. Причём на сегодняшний день нет ни одной платформы, где данные были бы полностью защищены от утечек, уточнил парламентарий.

Кроме того, эксперт призывает внимательно относиться к своим устройствам и аккаунтам. Во-первых, не стоит использовать один и тот же пароль на разных сайтах. Помимо этого, необходимо регулярно обновлять программное обеспечение и приложения в телефоне. Как пояснил Немкин, разработчики чаще всего успевают быстро выявить уязвимости в защите и исправить их, поэтому игнорировать новые версии точно не стоит.