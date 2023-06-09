Путин и Пашинян начали переговоры в Сочи
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян начали переговоры в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Президент России Владимир Путин начал переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Сочи. Видео © Telegram / Kremlin
"Владимир Путин проводит в Сочи переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном", — говорится в сообщении.
Путин и Пашинян планируют обсудить широкий круг вопросов, в том числе двусторонней и региональной повестки. Кроме того, разговор зайдёт о ситуации в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе.
Ранее президент РФ провёл неформальную встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко. Также Путин сделал ряд важных заявлений в ходе встречи с премьерами стран ЕАЭС, касающихся экономики и образования.
Telegram / Kremlin