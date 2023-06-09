Путин и Пашинян начали переговоры в Сочи

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян начали переговоры в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин проводит в Сочи переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном", — говорится в сообщении.

Путин и Пашинян планируют обсудить широкий круг вопросов, в том числе двусторонней и региональной повестки. Кроме того, разговор зайдёт о ситуации в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе.