Регион

Уведомления отключены

9 июня, 14:50

Путин и Пашинян начали переговоры в Сочи

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян начали переговоры в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин начал переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Сочи. Видео © Telegram / Kremlin

"Владимир Путин проводит в Сочи переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном", — говорится в сообщении.

Путин и Пашинян планируют обсудить широкий круг вопросов, в том числе двусторонней и региональной повестки. Кроме того, разговор зайдёт о ситуации в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Путин ответил на вопрос Лайфа о ходе украинского контрнаступления

Путин ответил на вопрос Лайфа о ходе украинского контрнаступления

Ранее президент РФ провёл неформальную встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко. Также Путин сделал ряд важных заявлений в ходе встречи с премьерами стран ЕАЭС, касающихся экономики и образования.

Обложка ©

Telegram / Kremlin

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Никол Пашинян
  • Армения
  • Конфликт в Нагорном Карабахе
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров