Всемирный день Wi-Fi, День беженцев, Федот Урожайник: Какие праздники и приметы 20 июня
Сегодня, 20 июня 2023 года, мы поздравляем представителей одной из служб Военно-морского флота России. Также отмечаем важность заботы о тех, кто вынужденно лишился дома. А ещё сегодня вспоминаем, насколько плотно в нашу жизнь вошёл беспроводной интернет.
20 июня 2023 года отмечается Всемирный день Wi-Fi. Фото © Alexander Grey/ Unsplash
Всемирный день беженцев
Сегодня, 20 июня 2023 года, в России и других странах отмечается международный праздник — Всемирный день беженцев. Вот что известно о нём:
- Отмечается ежегодно 20 июня.
- Дата не переносится.
- Официальный международный праздник.
- Не является нерабочим днём, если не выпадает на выходной.
- Учреждён Генассамблеей ООН в 2000 году.
В этот день весь мир отдаёт дань уважения силе и мужеству людей, которые вынужденно покинули свои страны, спасаясь от конфликтов или преследований. В этом году Всемирный день беженцев посвящён роли инклюзии и решений для беженцев. Инклюзия — это включение беженцев в сообщества, где они обрели бы безопасность. Там они могут вносить вклад в развитие принимающей страны и подготовиться к возвращению домой, когда это будет возможно.
20 июня отмечается Всемирный день беженцев. Фото © ТАСС / Смирнов Владимир
Сейчас одним из государств – источников беженцев стала Украина. За полтора года оттуда выехало почти 22 миллиона человек, но больше половины из них затем пересекли границу в обратном направлении. Наибольшее число беженцев с Украины и из Донбасса приняла наша страна. На начало года их было почти три миллиона человек.
День специалиста минно-торпедной службы ВМФ России
20 июня отмечается День специалиста минно-торпедной службы ВМФ России. Фото © Минобороны РФ
Сегодня, 20 июня 2023 года, в Военно-морском флоте России отмечается профессиональный праздник — День специалиста минно-торпедной службы. Несколько фактов о нём:
- Отмечается ежегодно 20 июня.
- Дата празднования не переносится.
- Праздник официальный, профессиональный.
- Не является нерабочим днём, если не выпадает на выходной.
- Учреждён приказом главкома ВМФ России в 1996 году, посвящён первому успешному применению мин российскими моряками.
- Празднование проходит в частях и подразделениях Военно-морского флота России.
Служба минно-торпедного вооружения — важный орган в составе ВМФ России. Она занимается техническим обслуживанием, хранением подводного морского оружия и его применением.
Дата праздника посвящена первому успешному применению мин российским флотом. Произошло это ещё в ходе Восточной войны в июне 1854 года. Тогда англичане и французы решили захватить Кронштадт, Свеаборг, Ревель и Усть-Двинск. Пройдя в Финский залив, они обнаружили, что там выставлены заграждения из 1856 мин Якоби, и вынуждены были развернуться. Торпеды же впервые были успешно применены в ходе Русско-турецкой войны (1877–1878). Тогда российские катера "Чесма" и "Сухум-Кале" на Батумском рейде потопили турецкий броненосный пароход "Интибах".
Всемирный день Wi-Fi
20 июня отмечается Всемирный день Wi-Fi. Фото © Freepik
20 июня 2023 года также отмечается Всемирный день Wi-Fi (Международный день Wi-Fi). Рассказываем, что известно о нём:
- Отмечается ежегодно 20 июня, дата не переносится.
- Праздник международный, неофициальный.
- Не является нерабочим днём, если не выпадает на выходной.
- Инициатор празднования — Альянс беспроводных широкополосных сетей.
Несмотря на то что праздник неофициальный, на самом деле его смело можно назвать глобальным, учитывая ту роль, которую играет Wi-Fi для современного человека. Нашу жизнь уже трудно представить без подключения к Интернету. А Wi-Fi, в отличие от мобильной сети, даёт широкий доступ: возможность скачивать огромные файлы, смотреть видео в хорошем качестве, общаться без ограничений. Во Всемирный день Wi-Fi Альянс беспроводных широкополосных сетей (Wireless Broadband Alliance) призывает правительства и бизнес расширять эти сети, увеличивая доступ жителей планеты к Интернету. Цель — преодолеть цифровой разрыв, чтобы в беднейших странах тоже была возможность пользоваться Wi-Fi.
Предлагаем несколько интересных фактов о Wi-Fi:
- Аббревиатура Wi-Fi раскрывается как Wireless Fidelity, что можно дословно перевести как "беспроводная верность".
- Даже слабый сигнал Wi-Fi может передаваться на километры, но понадобится мощный приёмник.
- Wi-Fi был создан в 1997 году в лаборатории радиоастрономии в Австралии.
- Автор этой технологии — инженер Джон О’Салливан.
- С момента изобретения скорость передачи данных через Wi-Fi выросла в тысячи раз.
- Излучение от устройств Wi-Fi в момент передачи данных в десять раз меньше, чем у сотового телефона.
Всемирный день защиты слонов в зоопарках
20 июня отмечается Всемирный день защиты слонов в зоопарках. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Сегодня, 20 июня 2023 года, также отмечается Всемирный день защиты слонов в зоопарках. Впрочем, по другим данным, он отмечался 8 июня. Вот что известно об этом дне:
- Отмечается каждый год в июне, единой даты нет.
- Имеет неофициальный статус.
- Не является нерабочим днём, если не выпадает на выходной.
- Впервые отмечался в 2009 году.
- Инициаторы — активисты из международного движения "В защиту животных".
Цель этого дня — привлечь внимание людей по всему миру к тому, что слоны — вымирающие животные и их нужно сохранять в дикой природе, а не содержать в клетках в зоопарках. В этот день активисты проводят десятки различных акций и митингов, чтобы поднять злободневный вопрос. Зоозащитники напоминают, что такие огромные и умные животные, как слоны, страдают в небольших пространствах зоопарков, меж тем их общее количество в мире продолжает сокращаться.
Ежегодно отмечается ещё и Всемирный день слонов, который тоже посвящён защите этих огромных и находящихся под угрозой вымирания животных. Дата у этого дня всегда одна — 12 августа.
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Кстати, на днях (будто к этому празднику) были опубликованы результаты интересного исследования. Оказалось, животные разных видов неодинаково реагируют на посетителей зоопарка. Так, слоны, несмотря на то что мы упекаем их в клетки, любят людей: им нравится наше внимание в зоопарках, они радуются, когда на них смотрят посетители. А, например, амфибии — нет.
Именинники 20 июня
20 июня отмечает именины актриса, экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин
Сегодня, 20 июня, отмечают именины обладатели всего трёх имён, и одно из них теперь уже крайне редкое:
- Валерия
- Мария
- Анимаиса
Редакция Лайфа поздравляет именинниц с их праздником, желает здоровья и успехов!
Приметы 20 июня
Федотов день
Сегодня, 20 июня 2023 года, православная церковь чтит память Феодота Анкирского. Он жил в III веке в городе Анкира, который теперь называется Анкара, обращал язычников в христианство. Во времена правления Феотекна верующие подвергались гонениям, и Феодот в том числе. За отказ отречься от веры он был казнён.
В народе же это Федотов день, а ещё Федот Страж или Федот Урожайник. Страж — потому что наши предки верили, что Феодот отгоняет от людей русалок, поэтому 20 июня не боялись ходить купаться. А Федотом Урожайником называли потому, что считалось, будто погода этого дня определяет, каким будет урожай.
На Федотов день было принято отпускать первую пойманную рыбу — это считалось залогом богатого улова. Женщинам нельзя было ходить с распущенными волосами: они боялись, что облысеют.
Приметы на Федотов день
- Тёплая погода на Федота — урожай ржи будет хорошим.
- Пчёлы сидят в ульях — к сильной жаре.
- Гром на Федота — дожди пришли надолго.