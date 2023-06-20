Всемирный день Wi-Fi, День беженцев, Федот Урожайник: Какие праздники и приметы 20 июня Сегодня, 20 июня 2023 года, мы поздравляем представителей одной из служб Военно-морского флота России. Также отмечаем важность заботы о тех, кто вынужденно лишился дома. А ещё сегодня вспоминаем, насколько плотно в нашу жизнь вошёл беспроводной интернет. 19 июня, 21:01 20 июня 2023 года отмечается Всемирный день Wi-Fi. Фото © Alexander Grey/ Unsplash

Всемирный день беженцев

Сегодня, 20 июня 2023 года, в России и других странах отмечается международный праздник — Всемирный день беженцев. Вот что известно о нём: Отмечается ежегодно 20 июня.

Дата не переносится.

Официальный международный праздник.

Не является нерабочим днём, если не выпадает на выходной.

Учреждён Генассамблеей ООН в 2000 году.

В этот день весь мир отдаёт дань уважения силе и мужеству людей, которые вынужденно покинули свои страны, спасаясь от конфликтов или преследований. В этом году Всемирный день беженцев посвящён роли инклюзии и решений для беженцев. Инклюзия — это включение беженцев в сообщества, где они обрели бы безопасность. Там они могут вносить вклад в развитие принимающей страны и подготовиться к возвращению домой, когда это будет возможно.

20 июня отмечается Всемирный день беженцев. Фото © ТАСС / Смирнов Владимир

Сейчас одним из государств – источников беженцев стала Украина. За полтора года оттуда выехало почти 22 миллиона человек, но больше половины из них затем пересекли границу в обратном направлении. Наибольшее число беженцев с Украины и из Донбасса приняла наша страна. На начало года их было почти три миллиона человек.

День специалиста минно-торпедной службы ВМФ России

20 июня отмечается День специалиста минно-торпедной службы ВМФ России. Фото © Минобороны РФ

Сегодня, 20 июня 2023 года, в Военно-морском флоте России отмечается профессиональный праздник — День специалиста минно-торпедной службы. Несколько фактов о нём: Отмечается ежегодно 20 июня.

Дата празднования не переносится.

Праздник официальный, профессиональный.

Не является нерабочим днём, если не выпадает на выходной.

Учреждён приказом главкома ВМФ России в 1996 году, посвящён первому успешному применению мин российскими моряками.

Празднование проходит в частях и подразделениях Военно-морского флота России.

Служба минно-торпедного вооружения — важный орган в составе ВМФ России. Она занимается техническим обслуживанием, хранением подводного морского оружия и его применением.

Дата праздника посвящена первому успешному применению мин российским флотом. Произошло это ещё в ходе Восточной войны в июне 1854 года. Тогда англичане и французы решили захватить Кронштадт, Свеаборг, Ревель и Усть-Двинск. Пройдя в Финский залив, они обнаружили, что там выставлены заграждения из 1856 мин Якоби, и вынуждены были развернуться. Торпеды же впервые были успешно применены в ходе Русско-турецкой войны (1877–1878). Тогда российские катера "Чесма" и "Сухум-Кале" на Батумском рейде потопили турецкий броненосный пароход "Интибах".

Всемирный день Wi-Fi

20 июня отмечается Всемирный день Wi-Fi. Фото © Freepik

20 июня 2023 года также отмечается Всемирный день Wi-Fi (Международный день Wi-Fi). Рассказываем, что известно о нём: Отмечается ежегодно 20 июня, дата не переносится.

Праздник международный, неофициальный.

Не является нерабочим днём, если не выпадает на выходной.

Инициатор празднования — Альянс беспроводных широкополосных сетей.

Несмотря на то что праздник неофициальный, на самом деле его смело можно назвать глобальным, учитывая ту роль, которую играет Wi-Fi для современного человека. Нашу жизнь уже трудно представить без подключения к Интернету. А Wi-Fi, в отличие от мобильной сети, даёт широкий доступ: возможность скачивать огромные файлы, смотреть видео в хорошем качестве, общаться без ограничений. Во Всемирный день Wi-Fi Альянс беспроводных широкополосных сетей (Wireless Broadband Alliance) призывает правительства и бизнес расширять эти сети, увеличивая доступ жителей планеты к Интернету. Цель — преодолеть цифровой разрыв, чтобы в беднейших странах тоже была возможность пользоваться Wi-Fi.

Предлагаем несколько интересных фактов о Wi-Fi: Аббревиатура Wi-Fi раскрывается как Wireless Fidelity, что можно дословно перевести как "беспроводная верность".

Даже слабый сигнал Wi-Fi может передаваться на километры, но понадобится мощный приёмник.

Wi-Fi был создан в 1997 году в лаборатории радиоастрономии в Австралии.

Автор этой технологии — инженер Джон О’Салливан.

С момента изобретения скорость передачи данных через Wi-Fi выросла в тысячи раз.

Излучение от устройств Wi-Fi в момент передачи данных в десять раз меньше, чем у сотового телефона.

Всемирный день защиты слонов в зоопарках

20 июня отмечается Всемирный день защиты слонов в зоопарках. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Сегодня, 20 июня 2023 года, также отмечается Всемирный день защиты слонов в зоопарках. Впрочем, по другим данным, он отмечался 8 июня. Вот что известно об этом дне: Отмечается каждый год в июне, единой даты нет.

Имеет неофициальный статус.

Не является нерабочим днём, если не выпадает на выходной.

Впервые отмечался в 2009 году.

Инициаторы — активисты из международного движения "В защиту животных".

Цель этого дня — привлечь внимание людей по всему миру к тому, что слоны — вымирающие животные и их нужно сохранять в дикой природе, а не содержать в клетках в зоопарках. В этот день активисты проводят десятки различных акций и митингов, чтобы поднять злободневный вопрос. Зоозащитники напоминают, что такие огромные и умные животные, как слоны, страдают в небольших пространствах зоопарков, меж тем их общее количество в мире продолжает сокращаться.

Ежегодно отмечается ещё и Всемирный день слонов, который тоже посвящён защите этих огромных и находящихся под угрозой вымирания животных. Дата у этого дня всегда одна — 12 августа.

Кстати, на днях (будто к этому празднику) были опубликованы результаты интересного исследования. Оказалось, животные разных видов неодинаково реагируют на посетителей зоопарка. Так, слоны, несмотря на то что мы упекаем их в клетки, любят людей: им нравится наше внимание в зоопарках, они радуются, когда на них смотрят посетители. А, например, амфибии — нет.

Именинники 20 июня

20 июня отмечает именины актриса, экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Сегодня, 20 июня, отмечают именины обладатели всего трёх имён, и одно из них теперь уже крайне редкое: Валерия

Мария

Анимаиса Редакция Лайфа поздравляет именинниц с их праздником, желает здоровья и успехов!

Приметы 20 июня

Федотов день

Сегодня, 20 июня 2023 года, православная церковь чтит память Феодота Анкирского. Он жил в III веке в городе Анкира, который теперь называется Анкара, обращал язычников в христианство. Во времена правления Феотекна верующие подвергались гонениям, и Феодот в том числе. За отказ отречься от веры он был казнён.

В народе же это Федотов день, а ещё Федот Страж или Федот Урожайник. Страж — потому что наши предки верили, что Феодот отгоняет от людей русалок, поэтому 20 июня не боялись ходить купаться. А Федотом Урожайником называли потому, что считалось, будто погода этого дня определяет, каким будет урожай.

На Федотов день было принято отпускать первую пойманную рыбу — это считалось залогом богатого улова. Женщинам нельзя было ходить с распущенными волосами: они боялись, что облысеют.

Приметы на Федотов день

Тёплая погода на Федота — урожай ржи будет хорошим.

Пчёлы сидят в ульях — к сильной жаре.

Гром на Федота — дожди пришли надолго.

Авторы Вадим Андреев