Макрон оценил сроки контрнаступления ВСУ

Французский лидер Эмманюэль Макрон оценил сроки украинского наступления, о котором стало известно неделю назад. По его оценке, оно продлится несколько недель или месяцев, после чего появятся условия для будущих переговоров о прекращении конфликта. Мнение он высказал на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой.

"Это контрнаступление должно продлиться несколько недель или месяцев", — подчеркнул Макрон.

Макрон также сообщил о том, что Франция сделала всё, чтобы помочь этому контрнаступлению осуществиться, однако напомнил, что Украина не должна нападать на Россию и обязана избежать всех форм эскалации.