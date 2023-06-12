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12 июня, 20:58

Макрон оценил сроки контрнаступления ВСУ

Макрон: Наступление Украины продлится несколько недель или месяцев

Французский лидер Эмманюэль Макрон оценил сроки украинского наступления, о котором стало известно неделю назад. По его оценке, оно продлится несколько недель или месяцев, после чего появятся условия для будущих переговоров о прекращении конфликта. Мнение он высказал на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой.

"Это контрнаступление должно продлиться несколько недель или месяцев", — подчеркнул Макрон.

Макрон также сообщил о том, что Франция сделала всё, чтобы помочь этому контрнаступлению осуществиться, однако напомнил, что Украина не должна нападать на Россию и обязана избежать всех форм эскалации.

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Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о начале контрнаступления Украины, которое оборачивается для украинских войск огромными потерями. Только за три дня — 4, 5 и 6 июня — ВСУ лишились до 3715 военнослужащих и десятков единиц военной техники. Позднее в оборонном ведомстве сообщали о нескольких попытках наступления, но все они для ВСУ оказались провальными.

Обложка ©

ТАСС / АР / Aurelien Morissard

Оксана Попова
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