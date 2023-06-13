Лукашенко заявил, что Минск хотел выдать Москве россиянку Сапегу ещё до суда

Минск хотел выдать Москве приговорённую в республике к шести годам колонии россиянку Софью Сапегу ещё до суда, однако процесс затянулся. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Да, виновата. Но это не наша гражданка, у нас своих хватает. Забирали где-то полгода — не забрали. Волокита не с нашей стороны… А морально: влюбилась в парня, после его помиловали и отпустили, а девчонка будет там сидеть?" — приводит его слова БелТА.