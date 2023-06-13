Лукашенко заявил, что Минск хотел выдать Москве россиянку Сапегу ещё до суда
Минск хотел выдать Москве приговорённую в республике к шести годам колонии россиянку Софью Сапегу ещё до суда, однако процесс затянулся. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Да, виновата. Но это не наша гражданка, у нас своих хватает. Забирали где-то полгода — не забрали. Волокита не с нашей стороны… А морально: влюбилась в парня, после его помиловали и отпустили, а девчонка будет там сидеть?" — приводит его слова БелТА.
Белорусский лидер указал, что Сапега является гражданкой РФ — и ещё до суда её планировали выдать российским правоохранительным органам, но процесс "затянулся до невозможности".
Напомним, что россиянку Софью Сапегу задержали в мае 2021 года вместе с её тогдашним возлюбленным — сооснователем телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем. В Минске её приговорили к шести годам колонии по обвинению в разжигании розни, угрозах силовикам и ряде других преступлений. Позже Сапега обратилась к президенту Александру Лукашенко с просьбой о помиловании, но тогда ей отказали. 7 июня 2023 года лидер Белоруссии всё же помиловал россиянку и она вернулась домой.
ТАСС / Пресс-служба губернатора Приморского края