Лукашенко объяснил, почему помиловал Протасевича
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что помиловал Романа Протасевича, так как тот "сделал всё, что обещал".
"Этот парень сделал всё, что обещал. Это не потому, чтобы не попасть в тюрьму. Он признался, что неправильно поступил. На фронте он не был, никого не убивал", — цитирует Лукашенко БелТА.
Напомним, что сооснователя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича задержали вместе с россиянкой Софьей Сапегой в мае 2021 года в Минске. Nexta, главредом которого был Протасевич, координировал массовые протесты в Белоруссии в августе 2020 года. После ареста оппозиционер пошёл на сделку со следствием, устроился на работу в белорусский правозащитный центр, вёл блог и охотно давал интервью, а ещё расстался с Софьей. В мае 2022 года стало известно, что Протасевич благополучно женился на другой девушке. В мае 2023 года его всё же приговорили к восьми годам лишения свободы по делу о заговоре для захвата власти, однако уже спустя пару недель Лукашенко Протасевича помиловал.
ТАСС / Наталья Таланова