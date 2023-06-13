Лукашенко объяснил, почему помиловал Протасевича

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что помиловал Романа Протасевича, так как тот "сделал всё, что обещал".

"Этот парень сделал всё, что обещал. Это не потому, чтобы не попасть в тюрьму. Он признался, что неправильно поступил. На фронте он не был, никого не убивал", — цитирует Лукашенко БелТА.