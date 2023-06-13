Останки убитого акулой в Египте россиянина отправляют на родину

Останки россиянина, погибшего при нападении акулы в египетском городе Хургада, переданы специализированной компании для дальнейшей отправки в Россию. Об этом сообщает генеральный консул РФ Виктор Воропаев.

Останки россиянина примет его отец, находящийся в Египте, а затем он уже доставит прах сына на родину.