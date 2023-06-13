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13 июня, 10:58

Останки убитого акулой в Египте россиянина отправляют на родину

Останки погибшего при нападении акулы россиянина передали для отправки на родину

Останки россиянина, погибшего при нападении акулы в египетском городе Хургада, переданы специализированной компании для дальнейшей отправки в Россию. Об этом сообщает генеральный консул РФ Виктор Воропаев.

Останки россиянина примет его отец, находящийся в Египте, а затем он уже доставит прах сына на родину.

Генконсул рассказал, что египетские власти выразили соболезнования семье погибшего, на адрес консульства приходят многочисленные письма со словами поддержки от турфирм и простых египтян. Воропаев добавил, что у отца парня нет никаких претензий к египетской власти.

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Напомним, 8 июня акула убила туриста из РФ в египетском курортном городе Хургада. Сначала хищная рыба откусила 23-летнему россиянину ногу, а потом утащила его под воду. Страшный инцидент случился прямо на глазах у отца молодого мужчины. Агрессивную хищницу позже выловили, а купаться в море временно запретили.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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