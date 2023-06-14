"Энергия в людях": Нейросеть обработала 200 тысяч фото, чтобы создать образы современных профессий

На Петербургском международном экономическом форуме одна из крупнейших российских компаний показала своё цифровое лицо. Его создала нейросеть на основе 200 тысяч фотографий сотрудников "Газпром нефти". В результате можно увидеть 12 собирательных образов героев разных профессий.

Героями проекта стали учёные, программисты, арктические моряки и современные первооткрыватели нефти. На мультимедийном стенде они решают математические задачи, варят кофе, показывают, как заправить самолёт и управлять ледоколом.









По словам разработчиков, этот цифровой эксперимент стал манифестом о роли человека в современном мире и подчёркивает важность инвестиций в человеческий капитал.

"Мы сделали этот проект о людях и для людей и посвятили его энергии человека. Реализуя свой потенциал, каждый делает окружающий мир лучше. Поэтому в основе нашего проекта тысячи фотографий наших сотрудников, сложившихся в живой портрет "Газпром нефти". В итоге родился визуальный манифест, олицетворяющий наше видение, — энергия в людях", — рассказала руководитель проекта Екатерина Красавцева.

Цифровые лица на экранах стенда постоянно обновляются: когда появляется новый герой, то каждую долю секунды его портрет меняется и из разных фотографий в итоге получается собирательный образ представителя одной из профессий. Для этого был разработан алгоритм, который проанализировал большой объём данных о людях разных профессий: внешность, возраст, привычки в одежде.

"Современные компании приобретают человеческие черты. Бренды уже можно узнать по тому, как разговаривают их голосовые помощники. Вместе с "Газпром нефтью" мы решили пойти дальше и первыми наделили компанию человеческим лицом, которое отражает черты десятков тысяч её работников", — рассказал Роман Куприянов, управляющий партнёр студии Radugadesign, которая участвовала в создании проекта.