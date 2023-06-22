День памяти и скорби, день Скипера Змея, День лоботряса: Какие праздники и приметы 22 июня

День памяти и скорби

Сегодня, 22 июня 2023 года, в России отмечается День памяти и скорби. Это одна из наиболее трагических дат в истории нашей страны. Вот несколько фактов об этом дне памяти: Отмечается ежегодно 22 июня, дата не переносится.

Официальный российский День памяти.

Учреждён в 1996 году указом президента РФ.

Не является нерабочим, если не выпадает на выходной день.

По всей стране проходят памятные мероприятия.

82 года назад, 22 июня 1941 года, в четыре часа утра началась самая разрушительная, жестокая и кровопролитная для нашей страны война — Великая Отечественная. Фашистская Германия напала на Советский Союз. Сегодня — День памяти и скорби для детей и внуков миллионов солдат, которые отдали жизнь за мир, в котором мы сегодня живём.

22 июня мы можем назвать и Днём гордости. За тех, кто отдал свою жизнь, чтобы эта война закончилась в мае 1945 года. Великая Отечественная длилась 1418 дней и ночей. Народ СССР потерял несколько десятков миллионов человек. По всей стране проходят памятные мероприятия, возлагаются цветы и венки к памятникам Великой Отечественной войны, проходит акция "Свеча памяти".

Всемирный день тропического леса

22 июня отмечается Всемирный день тропического леса. Фото © Wikipedia / Vyacheslav Argenberg

22 июня 2023 года отмечается международный праздник День тропического леса. Сначала коротко об этом событии: Отмечается ежегодно 22 июня, дата не переносится.

День международный, неофициальный.

Учреждён в 2017 году.

Инициатор — американская экологическая организация Rainforest Partnership ("Партнёрство тропических лесов").

Цель — напоминать о важности сохранения тропических лесов.

На тропические леса приходится около половины лесов нашей планеты. Они растут в Африке, Юго-Восточной Азии, Южной и Центральной Америке. Также тропический лес встречается на Гавайях, островах Тихого океана и Карибского бассейна. Влияние этих лесов на планету сложно переоценить. По подсчётам экологов, только тропический лес Амазонии, который является самым большим из подобных в мире, вырабатывает до 20% кислорода на земле.

А ещё тропические леса поглощают углекислый газ, стабилизируют климатические условия и являются источником пресной воды. В них живёт от половины до 70% видов животных и птиц. Сейчас люди активно вырубают тропические леса, чтобы освободить площади под манго, бананы, папайю, кофе, какао, сахарный тростник и другие сельскохозяйственные культуры. Экологи предупреждают, что потери для планеты могут быть невосполнимы.

День шоколадного эклера

22 июня отмечается День шоколадного эклера. Фото © Freepik / azerbaijan-stockers

В России и других странах сегодня отмечают необычный праздник — День шоколадного эклера. Об этом событии известно мало: Ежегодно отмечается 22 июня.

Дата не смещается.

День международный, неофициальный.

Теперь уже не выяснить, кто решил, что 22 июня — тот самый день, когда нужно отдать должное одному из самых популярных в мире пирожных. Но так ли это теперь важно, если можно просто отметить День шоколадного эклера, поедая такой широко известный десерт.

Мало кто знает, что с французского слово эклер (éclair) переводится как "молния", "вспышка". Впрочем, их называют по-разному. Если в России эклеры сохранили традиционное название, то в Испании, например, их называют пепито, а в Аргентине — Palo de Jacobo ("посох Якова").

Идею создания пирожного в виде трубочки из заварного теста, покрытой помадкой, с начинкой из сливочно-масляного или заварного крема, приписывают французскому кулинару Мари Антуану Карему. Впервые эклеры упоминаются в литературе в 1884 году, распространение получили в XIX веке.

Праздник лоботрясов

22 июня отмечается День лоботрясов. Фото © Freepik

Ещё один необычный праздник 22 июня 2023 года отмечают в России и за рубежом — День лоботряса. Про него, как и про предыдущий, известно крайне мало: Каждый год отмечается 22 июня.

Дата не переносится.

Праздник международный, шуточный, неофициальный.

Нерабочим днём, если не выпадает на выходной, не является, а это не помешало бы.

Кто мог придумать отмечать День лоботряса? Очевидно, только лоботряс, чтобы иметь официальный повод немного побездельничать. Впрочем, врачи и психологи говорят, что иногда лениться только на пользу, иначе можно морально перегореть и получить проблемы со здоровьем. Главное, и в этом не переусердствовать.

Есть мнение, что в большинстве случаев лень, лоботрясничество — это защитный механизм. Под ними скрываются определённые ошибки нашего поведения, расстановки приоритетов и способов достижения цели. Почитайте нашу статью после отмечания Дня лоботряса.

Именинники 22 июня

22 июня отмечает именины актёр Кирилл Пирогов. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Сегодня, 22 июня 2023 года, именины отмечают обладатели следующих имён: Православные: Александр

Алексей

Иван

Кирилл

Мария

Марфа

Фёкла Католические: Павлина Редакция Лайфа поздравляет именинников с их праздником, желает здоровья и успехов!

Приметы 22 июня

День Скипера Змея

На 22 июня у древних славян приходился День Скипера-змея. Согласно легенде, царь змей Скипер опоил зельем новорождённого Перуна, унёс его трёх сестёр. Перуна освободили другие божества, а позднее он сразился со Скипером и победил его. Иногда этот день ещё называют Змеиным праздником. Считалось, что духи и призраки в эту дату выходят в мир людей и увидеть их — к болезни и смерти. Поэтому наши предки в этот день не ходили в лес, боялись прогневать змей. Им даже делали подношения.

Кирилл Солнцеворот

А православные в этот день чтят память Кирилла Белозерского, в миру Козьмы. Он родился в XIV веке в Москве. Рано оставшись сиротой, был воспитан окольничим московского князя Тимофеем Вельяминовым. В 33 года Козьма ушёл в монахи, а через десятки лет основал Белозерскую обитель. В народном календаре 22 июня — Кирилл Солнцеворот. Предки верили, что именно в этот день солнце отдаёт всю свою силу земле, чтобы та давала урожай. На Кирилла начинали собирать землянику. Считалось, что в этот день нельзя ругаться и сплетничать, жаловаться, чтобы не накликать беду.