День памяти и скорби, день Скипера Змея, День лоботряса: Какие праздники и приметы 22 июня
Сегодня, 22 июня 2023 года, особый день для России: мы чтим память тех, кто в Великую Отечественную войну отдал свою жизнь, защищая Отчизну. Также сегодня есть повод задуматься о последствиях для всей планеты, если мы будем так же бесцеремонно относиться к природе.
22 июня — День скорби и памяти. Фото ТАСС / Максим Шипенков
День памяти и скорби
Сегодня, 22 июня 2023 года, в России отмечается День памяти и скорби. Это одна из наиболее трагических дат в истории нашей страны. Вот несколько фактов об этом дне памяти:
- Отмечается ежегодно 22 июня, дата не переносится.
- Официальный российский День памяти.
- Учреждён в 1996 году указом президента РФ.
- Не является нерабочим, если не выпадает на выходной день.
- По всей стране проходят памятные мероприятия.
82 года назад, 22 июня 1941 года, в четыре часа утра началась самая разрушительная, жестокая и кровопролитная для нашей страны война — Великая Отечественная. Фашистская Германия напала на Советский Союз. Сегодня — День памяти и скорби для детей и внуков миллионов солдат, которые отдали жизнь за мир, в котором мы сегодня живём.
22 июня мы можем назвать и Днём гордости. За тех, кто отдал свою жизнь, чтобы эта война закончилась в мае 1945 года. Великая Отечественная длилась 1418 дней и ночей. Народ СССР потерял несколько десятков миллионов человек. По всей стране проходят памятные мероприятия, возлагаются цветы и венки к памятникам Великой Отечественной войны, проходит акция "Свеча памяти".
Всемирный день тропического леса
22 июня отмечается Всемирный день тропического леса. Фото © Wikipedia / Vyacheslav Argenberg
22 июня 2023 года отмечается международный праздник День тропического леса. Сначала коротко об этом событии:
- Отмечается ежегодно 22 июня, дата не переносится.
- День международный, неофициальный.
- Учреждён в 2017 году.
- Инициатор — американская экологическая организация Rainforest Partnership ("Партнёрство тропических лесов").
- Цель — напоминать о важности сохранения тропических лесов.
На тропические леса приходится около половины лесов нашей планеты. Они растут в Африке, Юго-Восточной Азии, Южной и Центральной Америке. Также тропический лес встречается на Гавайях, островах Тихого океана и Карибского бассейна. Влияние этих лесов на планету сложно переоценить. По подсчётам экологов, только тропический лес Амазонии, который является самым большим из подобных в мире, вырабатывает до 20% кислорода на земле.
А ещё тропические леса поглощают углекислый газ, стабилизируют климатические условия и являются источником пресной воды. В них живёт от половины до 70% видов животных и птиц. Сейчас люди активно вырубают тропические леса, чтобы освободить площади под манго, бананы, папайю, кофе, какао, сахарный тростник и другие сельскохозяйственные культуры. Экологи предупреждают, что потери для планеты могут быть невосполнимы.
День шоколадного эклера
22 июня отмечается День шоколадного эклера. Фото © Freepik / azerbaijan-stockers
В России и других странах сегодня отмечают необычный праздник — День шоколадного эклера. Об этом событии известно мало:
- Ежегодно отмечается 22 июня.
- Дата не смещается.
- День международный, неофициальный.
Теперь уже не выяснить, кто решил, что 22 июня — тот самый день, когда нужно отдать должное одному из самых популярных в мире пирожных. Но так ли это теперь важно, если можно просто отметить День шоколадного эклера, поедая такой широко известный десерт.
Мало кто знает, что с французского слово эклер (éclair) переводится как "молния", "вспышка". Впрочем, их называют по-разному. Если в России эклеры сохранили традиционное название, то в Испании, например, их называют пепито, а в Аргентине — Palo de Jacobo ("посох Якова").
Идею создания пирожного в виде трубочки из заварного теста, покрытой помадкой, с начинкой из сливочно-масляного или заварного крема, приписывают французскому кулинару Мари Антуану Карему. Впервые эклеры упоминаются в литературе в 1884 году, распространение получили в XIX веке.
Праздник лоботрясов
22 июня отмечается День лоботрясов. Фото © Freepik
Ещё один необычный праздник 22 июня 2023 года отмечают в России и за рубежом — День лоботряса. Про него, как и про предыдущий, известно крайне мало:
- Каждый год отмечается 22 июня.
- Дата не переносится.
- Праздник международный, шуточный, неофициальный.
- Нерабочим днём, если не выпадает на выходной, не является, а это не помешало бы.
Кто мог придумать отмечать День лоботряса? Очевидно, только лоботряс, чтобы иметь официальный повод немного побездельничать. Впрочем, врачи и психологи говорят, что иногда лениться только на пользу, иначе можно морально перегореть и получить проблемы со здоровьем. Главное, и в этом не переусердствовать.
Есть мнение, что в большинстве случаев лень, лоботрясничество — это защитный механизм. Под ними скрываются определённые ошибки нашего поведения, расстановки приоритетов и способов достижения цели. Почитайте нашу статью после отмечания Дня лоботряса.
Именинники 22 июня
22 июня отмечает именины актёр Кирилл Пирогов. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Сегодня, 22 июня 2023 года, именины отмечают обладатели следующих имён:
Православные:
- Александр
- Алексей
- Иван
- Кирилл
- Мария
- Марфа
- Фёкла
Католические:
- Павлина
Редакция Лайфа поздравляет именинников с их праздником, желает здоровья и успехов!
Приметы 22 июня
День Скипера Змея
На 22 июня у древних славян приходился День Скипера-змея. Согласно легенде, царь змей Скипер опоил зельем новорождённого Перуна, унёс его трёх сестёр. Перуна освободили другие божества, а позднее он сразился со Скипером и победил его. Иногда этот день ещё называют Змеиным праздником. Считалось, что духи и призраки в эту дату выходят в мир людей и увидеть их — к болезни и смерти. Поэтому наши предки в этот день не ходили в лес, боялись прогневать змей. Им даже делали подношения.
Кирилл Солнцеворот
А православные в этот день чтят память Кирилла Белозерского, в миру Козьмы. Он родился в XIV веке в Москве. Рано оставшись сиротой, был воспитан окольничим московского князя Тимофеем Вельяминовым. В 33 года Козьма ушёл в монахи, а через десятки лет основал Белозерскую обитель. В народном календаре 22 июня — Кирилл Солнцеворот. Предки верили, что именно в этот день солнце отдаёт всю свою силу земле, чтобы та давала урожай. На Кирилла начинали собирать землянику. Считалось, что в этот день нельзя ругаться и сплетничать, жаловаться, чтобы не накликать беду.
Погодные приметы:
- Много ягод на Кирилла — зима будет суровой.
- Хорошая погода — вскоре быть дождям.