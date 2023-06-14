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14 июня, 13:49

Стас Пьеха предстал весь в дырках от коронарографии и излил душу фанатам

Стас Пьеха возмутился запретами Боткинской больницы, где он проходит лечение

<p>Стас Пьеха. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в России)</p>

Стас Пьеха. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в России)

Российский певец Стас Пьеха пожаловался на строгие запреты в Боткинской больнице, куда его госпитализировали с жалобами на работу сердца. Музыкант опубликовал в соцсети своё фото с заклеенными дырками от коронарографии и излил душу фанатам. Он возмутился, что ему не разрешают даже посидеть у окна.

"Гулять нельзя — карантин в городе: корь и корона. Принимать посетителей? Даже не заикайтесь. Всех уволят, меня выгонят (срывая датчики и не заклеивая дырки от коронарографии). Сидеть у окна на подоконнике и подглядывать за очередным летом — нельзя!" написал он.

Пьеха признался, что мечтает пять минут посидеть на лавочке на улице и подышать воздухом, что лично ему кажется очень полезным для сосудов и сердечной мышцы.

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Напомним, в ночь на 11 июня Стаса Пьеху госпитализировали в кардиореанимацию Боткинской больницы Москвы. Он пожаловался на боль в сердце. Позже музыкант вышел на связь с поклонниками и опубликовал фото из палаты. По словам его экс-супруги Натальи Горчаковой, перенапряжение стало причиной проблем со здоровьем.

Татьяна Миссуми
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