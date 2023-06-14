Стас Пьеха предстал весь в дырках от коронарографии и излил душу фанатам

Российский певец Стас Пьеха пожаловался на строгие запреты в Боткинской больнице, куда его госпитализировали с жалобами на работу сердца. Музыкант опубликовал в соцсети своё фото с заклеенными дырками от коронарографии и излил душу фанатам. Он возмутился, что ему не разрешают даже посидеть у окна.

"Гулять нельзя — карантин в городе: корь и корона. Принимать посетителей? Даже не заикайтесь. Всех уволят, меня выгонят (срывая датчики и не заклеивая дырки от коронарографии). Сидеть у окна на подоконнике и подглядывать за очередным летом — нельзя!" — написал он.