Подмосковье планирует заключить на ПМЭФ десятки соглашений на 150 млрд
Губернатор Подмосковья: ПМЭФ создаст для региона более 18 тысяч рабочих мест
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что ПМЭФ позволит региону заключить 36 инвестиционных соглашений, в том числе и с зарубежными компаниями, что создаст 18 тысяч новых рабочих мест. Об этом сообщил телеканал "360".
Ожидается, что Подмосковье подпишет соглашения на сумму, превышающую 150 миллиардов рублей, рассказал губернатор. По его словам, все регионы РФ усердно готовятся к ПМЭФ, который, безусловно, является одним из главных экономических событий года, так как заключённые в рамках этого мероприятия договорённости почти всегда приносят свои плоды — рабочие места и налоги в бюджет.
Воробьёв подчеркнул, что Подмосковье заключает на форуме соглашения, касающиеся самых разных сфер: медицины, сельского хозяйства, промышленности, логистики, машиностроения и авиастроения.
"Например, в Одинцове запланировали открыть Центр ядерной медицины, а китайский инвестор хочет создать в Воскресенске производство компонентов, необходимых для лечения сердечных и сосудистых патологий", — уточнил глава Московской области.
В этом году ПМЭФ проходит с 14 по 17 июня. Мероприятие посетит множество гостей со всех стран мира, перед ними выступит президент России Владимир Путин с большой речью. Программа форума состоит из пяти блоков.
ТАСС / Евгений Разумный