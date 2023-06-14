Подмосковье планирует заключить на ПМЭФ десятки соглашений на 150 млрд

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что ПМЭФ позволит региону заключить 36 инвестиционных соглашений, в том числе и с зарубежными компаниями, что создаст 18 тысяч новых рабочих мест. Об этом сообщил телеканал "360" .

Ожидается, что Подмосковье подпишет соглашения на сумму, превышающую 150 миллиардов рублей, рассказал губернатор. По его словам, все регионы РФ усердно готовятся к ПМЭФ, который, безусловно, является одним из главных экономических событий года, так как заключённые в рамках этого мероприятия договорённости почти всегда приносят свои плоды — рабочие места и налоги в бюджет.